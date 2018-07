"Nu imi dau demisia. Atributiile manageriale nu au fost delegate si se exercita potrivit legii", se arata intr-un raspuns al Laurei Codruta Kovesi, pentru MEDIAFAX.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit, la inceputul lunii iunie, cu majoritate de voturi, existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministrul justitiei si Presedintele Romaniei, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Curtea Constitutionala a aratat, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Citeste si:Toader: Suntem in intarziere cu punerea in aplicare a deciziei de demitere a lui KovesiUn eurodeputat PSD a reclamat in Parlamentul European faptul ca Iohannis nu o revoca pe KovesiDe ce Liviu Dragnea nu-l mai poate suspenda pe Klaus Iohannis si, totusi, va incerca s-o faca? ...citeste mai departe despre " Kovesi anunta ca nu isi va da demisia si nici nu-si deleaga atributiile " pe Ziare.com