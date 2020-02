Motivul: estimarile preliminare financiare pentru primul an de activitate sunt depasite. Kovesi sustine ca in primul an de activtate Parchetul European trebuie sa poata sa deschida cel putin 2.000 de cazuri noi, la care se adauga alte 1.000 de cazuri restante.Potrivit fostei sefe DNA, procurorii europeni delegati vor trebui sa filtreze minim 3.000 de cazuri si sa ia o decizie: pe care le trateaza, pe care le trimit in instantele nationale."Nu o sa decideti doar chestiunile bugetare, insa o sa decideti cu privire la principiile fundamentale in baza carora Parchetul European va activa. O sa va explic cum si de ce," isi incepe discursul Kovesi.Procurorul-sef european a explicat ca a facut o estimare pentru nevoile Parchetului European in 2020 si 2021."M-am adresat Comisiei cu un mesaj foarte simplu: Chiar daca nu avem informatii cu privire la volumul de lucru al Parchetului European din partea unor state membre, trebuie sa trecem la treaba. Daca vom incepe activitatea in 2020, bugetul Parchetului European trebuie redeschis, trebuie sporit in mod semnificativ, la fel ca si in 2021.In acest context, in 17 febriuarie o sa ma intalnesc cu domnul comisar Reynders (Didier Reynders, comisarul pe Justitie- n. red.), cu care deja m-am intalnit de mai multe ori si am avut un schimb placut de idei, in spiritul cooperarii, impreuna cu domnul comisar Hahn (Johannes Hahn- comisar pe Buget si administratie - n.red.), pe care-l voi intalni pentru prima data."Kovesi afirma ca estimarile preliminare financiare, in baza caruia regulamentul Parchetului European a fost adoptat, sunt depasite.Citeste mai departe despre " Kovesi cere europarlamentarilor un buget mai mare: Parchetul European va deschide 2.000 de anchete noi in primul an de activitate " pe Ziare.com