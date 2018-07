Kovesi: Episodul de azi nu e o infrangere. Coruptia poate fi invinsa. Nu abandonati! (Video)

Fosta sefa a DNA a spus si ca modificarile aduse de politicieni Legilor Justitiei si Codurilor Penale arata ca acestia doresc sa se puna la adapost, insa a punctat ca activitatea DNA sub conducerea ei le-a aratat ca nimeni nu este mai presus de lege.Astfel, Kovesi le-a multumit si procurorilor pentru munca lor si determinarea de a nu ceda chiar si atunci cand "au fost tarati in noroi". Ea a avut un mesaj ferm pentru magistrati, dar mai ales pentru cetateni: "Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati!"Numerosi procurori au venit la declaratia fostei sefe DNA pentru a-si arata sustinerea. Vizibil emotionata, Kovesi si-a terminat declaratia in aplauzele tuturor celor prezenti.Anuntul revocarii nu a fost facut de seful statului, ci de purtatorul sau de cuvant, Madalina Dobrovolschi, in prima sa aparitie dupa concediul de crestere a copilului.In timpul declaratiilor, in fata sediului DNA, are loc o manifestatie de sustinere pentru Kovesi, dupa care oamenii au anuntat ca vor pleca in mars spre Guvern pentru a protesta.Ziare.com v-a prezentat in format LIVE TEXT declaratia Laurei Codruta Kovesi dupa revocarea din functie:12:02 - Kovesi a venit la declaratii:- Buna ziua tuturor! Dupa cum stiti, presedintele a remis decretul de revocare, asadar, mandatul meu inceteaza incepand de astazi.- Am fost procuror sef al DNA timp de 5 ani si tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat intr-un raport care va fi difuzat in scurt timp.- In ce priveste revocarea, va reamintesc ca propunerea de revocare nu a intrunit conditiile prevazute de lege. Motivele invocate de ministrul Justitiei sunt in parte nereale sau neintemeiate.- Decretul presedintelui Iohannis lasa un mare semn de intrebare. Va exista o subordonare a procurorilor ministrului Justitiei?- Despre mine, va pot spune ca am luat act de decretul de revocare, incepand de azi nu voi mai lucra in DNA. Voi ramane procuror.- As dori sa adresez un mesaj tuturor colegilor mei si tuturor procurorilor din Ministerul Public cu care am lucrat timp de 6 ani ca procuror gene ...citeste mai departe despre " Kovesi: Episodul de azi nu e o infrangere. Coruptia poate fi invinsa. Nu abandonati! (Video) " pe Ziare.com