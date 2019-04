Fosta sefa a DNA a reiterat ca nu poate comenta ceea ce se intampla, avand in vedere interdictia de a discuta cu presa."M-am prezentat. Stiti ca nu pot sa fac comentarii. Multumesc. Nu mai am de facut declaratii. Nu pot sa comentez niciuna dintre interdictiile impuse", a spus Kovesi.Jurnalistii au insistat intreband-o daca acest dosar ii va afecta sansele de a ajunge procuror-sef european. "O sa vedem. Nu pot sa comentez. Nu stiu ce se va avea in vedere atunci cand se va negocia. Nu stiu cum au influentat negocierile evenimentele din ultima perioada. Sa vedem cat vor fi afectate", a precizat Kovesi.Intrebata despre unde ar vrea sa lucreze in continuare, fosta sefa a DNA a raspuns simplu: "In Ministerul Public".Potrivit procedurii de control judiciar, Kovesi trebuie sa vina o data pe saptamana la Politie.Iata ce a spus Kovesi saptamana trecuta cand s-a prezentat la sectia de politieAmintim ca fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost inculpata si plasata sub control judiciar de catre Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), joi seara, dupa mai bine de 6 ore de audieri intr-un dosar instrumentat de procurorul Adina Florea.Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie i-a deschis un prim dosar Laurei Codruta Kovesi in decembrie 2018, dupa ce fostul deputat Sebastian Ghita a acuzat-o ca i-ar fi cerut bani pentru plata avionului cu care urma sa fie adus in tara Nicolae Popa din Indonezia, in 2011.Laura Codruta Kovesi era la acea vreme procuror general al Romaniei, iar Nicolae Popa fusese definitiv condamnat la 10 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul FNI. In aceasta cauza, fostul procuror-sef DNA este urmarit penal pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu.Vezi ce obligatii mai are Kovesi cat e sub control judiciar ...citeste mai departe despre " Kovesi, din nou la Politie. Ce spune despre sansele de a ajunge procuror-sef european " pe Ziare.com