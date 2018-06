Kovesi, in presa externa: Modificarile la codurile penale nu trebuie facute niciodata prin OUG, daca nu exista un motiv clar de urgenta

Capturarea statului de catre partidul de guvernamant, PSD, este aproape totala. Totusi, Romania poate pretinde ca detine suprematia in lupta impotriva coruptiei", scrie Emerging Europe, amintind de condamnarea, la 21 iunie, "a celui mai puternic politician al tarii, Liviu Dragnea" si apreciind ca aceasta condamnare a reprezentat o victorie importanta pentru institutia anticoruptie a tarii cu un succes rasunator, DNA, condusa de Laura Codruta Kovesi.Da, rezultatele pe care le-am obtinut ne-au transformat intr-un model in regiune. DNA a fost prezentat drept un exemplu de buna practica de catre Uniunea Europeana. Eu personal am fost expert UE pentru Republica Moldova si Muntenegru, le-am evaluat sistemele judiciare", a declarat Kovesi pentru Emerging Europe, dupa ce Parlamentul Romaniei, dominat de PSD, a adoptat o serie de schimbari la codul de procedura penala."Aceste schimbari vor ingreuna nu doar anchetarea cazurilor de coruptie, ci si a infractiunilor de drept comun", a declarat Kovesi pentru Emerging Europe, dupa ce Parlamentul Romaniei, dominat de PSD, a adoptat o serie de schimbari la codul de procedura penala.Modificarile la codul de procedura intervin dupa alte amendamente la sistemul judiciar si demonstreaza, in opinia sefei DNA, ca scopul guvernului nu este sa reformeze sistemul, ci sa le ingreuneze munca anchetatorilor, procurorilor si politiei."Desigur, aceste modificari nu vor intra in vigoare azi sau maine. Trebuie promulgate de presedinte, care ar putea decide sa le trimita inapoi in parlament sau la Curtea Constitutionala. (...) ", a explicat sefa DNA.Guvernul ar putea accelera procesul de punere in aplicare a noilor legi recurgand la ordonante de urgenta, asa cum a facut-o in ianuarie 2017, ceea ce a dus la proteste de masa, aminteste portalul citat."Posibilitatea exista", admite Kovesi. "Aceste modificari pot trece printr-o ordonanta de urgenta, dar imi este greu sa comentez. Teoretic, modificarile la codurile penale nu trebuie facute niciodata prin OUG daca nu exista un motiv clar de urgenta. In privinta actualelor modificari, nu exista o asemenea urgent ...citeste mai departe despre " Kovesi, in presa externa: Modificarile la codurile penale nu trebuie facute niciodata prin OUG, daca nu exista un motiv clar de urgenta " pe Ziare.com