Kovesi invinge a treia oara Inspectia Judiciara. CSM respinge inca o actiune disciplinara

a respins a treia actiune disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva Laurei Codruta Kovesi.Decizia de luni este cu drept de recurs in termen la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Inspectia Judiciara a exercitat aceasta actiune disciplinara impotriva Laurei Kovesi, dupa ce sefa DNA ar fi inserat intr-un comunicat de presa pasaje din inregistrarile discutiilor purtate la sediul din Ploiesti, care constituiau probe intr-un dosar instrumentat de Directie.IJ a exercitat actiunea disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, la data faptei procuror-sef DNA, "pentru nerespectarea (...) confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a informatiilor de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii, abatere disciplinara prevazuta de articolul 99 litera j) din Legea 303/2004"."Inspectorii judiciari au retinut ca procurorul a inserat in comunicatul de presa nr. 126/VIII/3/2018 pasaje din inregistrarile discutiilor purtate la sediul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, despre care a luat cunostinta in exercitarea functiei si care constituiau probe intr-un dosar inregistrat la Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie", preciza IJ intr-un comunicat.Amintim ca in luna martie a acestui an Laura Codruta Kovesi a mai scapat de doua actiuni disciplinare formulate de Inspectia Judiciara.Pe 25 martie, completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins recursul declarat de Inspectia Judiciara, dupa ce Sectia pentru procurori din CSM a respins cererea IJ de a o sanctiona pe Laura Codruta Kovesi. Motivul: si-a trimis consiliera, care era judecator, sa faca un control la doua structuri teritoriale ale DNA.In aceeasi zi, un al doilea complet de 5 judecatori de la Inalta Curte i-a dat castig de cauza lui Kovesi si a repins recursul declarat de Inspectia Judiciara, dupa ce Sectia pentru procurori din CSM a respins cererea IJ de a o sanctiona pe fosta sefa DNA, in cazul neprezentarii la audierile comisiei de ancheta din Parlament privitoare la alegerile din 2009.