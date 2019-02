Kovesi le-a scris europarlamentarilor din Comisia LIBE: Oamenii asteapta rezultate palpabile si rapide

Kovesi arata ca se asteapta la aparitia unor conflicte intre nivelul national si cel european, in ce ii priveste pe procurorii delegati la EPPO, potrivit scrisorii care a fost obtinuta de Radio Europa Libera.Fosta sefa a DNA face trimitere la procurorii delegati la EPPO, numiti de statele nationale, in cadrul unor proceduri interne. De exemplu, in cazul procurorului european din partea Romaniei, cel care are parghiile numirii este Tudorel Toader, potrivit unei ordonante de urgenta recent promovata."EPPO trebuie sa se bucure de o inalta incredere publica", scrie Laura Codruta Kovesi. Pe 26 februarie, Comisia LIBE (Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne) din Parlamentul European, compusa din 60 de europarlamentari, va da un vot pe aceasta lista, fiecarui candidat revenindu-i un punctaj."Oamenii asteapta rezultate palpabile""Oamenii asteapta rezultate palpabile si rapide, in timp ce toate punerile sub acuzare vor trebui validate de judecatori, intr-un proces care poate dura cativa ani. Dincolo de obligatiile institutionale de raportare, stabilite in regulamentul EPPO, gestionarea comunicarii cu publicul si explicarea activitatii noastre va trebui facuta cu cea mai mare grija si tinand cont de adevarata anvergura pan-europeana a EPPO.Pentru a castiga credibilitate si a mentine increderea, este esential ca EPPO sa actioneze mereu cu deplin respect pentru restrictiile procedurale si pentru drepturile fundamentale ale persoanelor anchetate.Aceasta va fi, de asemenea, cheia pentru a obtine condamnari in instantele nationale", scrie Laura Codruta Kovesi in scrisoarea sa catre comisia europarlamentara LIBE, obtinuta de Europa Libera.IngrijorarileLaura Codruta Kovesi isi exprima ingrijoarea, in scrisoarea respectiva, cu privire la modul de lucru cu procurorii europeni delegati la EPPO de catre fiecare stat membru, in sensul ca acestia vor trebui sa isi imparta munca intre tara din care provin si EPPO."Pentru a fi eficient, EPPO va avea nevoie de un numar adecvat de procurori europeni delegati (EDP), inalt calificati, in fiecare stat membru participant (doar 22 de membre UE participa la EPPO - nota "Europa Libera") . Desi selectia si numirea lor va avea loc abia anul viitor, consider asta o prioritate strategica....citeste mai departe despre " Kovesi le-a scris europarlamentarilor din Comisia LIBE: Oamenii asteapta rezultate palpabile si rapide " pe Ziare.com