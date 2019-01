Kovesi nu vrea despagubiri de la CEDO: E o chestiune de principiu. Doresc stoparea ingenuncherii procurorilor!

Aflata pe treptele Parchetului General, unde isi desfasoara acum activitatea, Kovesi a subliniat ca intr-o procedura in care nu a avut dreptul sa se apare, i s-a aplicat o sanctiune a revocarii de catre CCR, cu toate ca aceasta functie nu e prevazuta in legea Curtii Constitutionale."Intr-o procedura in care eu nu eram parte, nu am fost citata, nu am avut dreptul sa imi fac apararea, nu am avut posibilitatea sa intervin in proces, mi s-a aplicat o sanctiune a revocarii de catre CCR, cu toate ca in legea CCR aceasta atributie de revocare sau de sanctionare a procurorilor cu functii de conducere nu este prevazuta.Deci este o chestiune de principiu. Mai mult decat atat, este o decizie care a fost definitiva, ea nu poate fi atacata. Doresc stoparea ingenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicarea unei astfel de proceduri abuzive si altor procurori cu functii de conducere, pentru ca aceasta decizie poate fi invocata ca precedent pentru revocarea oricarui procuror care detine o functie de conducere in Ministerul Public".Ea nu a vrut sa comenteze solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, insa a spus ca "solicitarea la CEDO urmareste ca aceasta procedura abuziva (a revocarii - n.red.) sa nu fie aplicata si altor procurori", a declarat Kovesi.In plus, fosta sefa DNA a subliniat ca prin aceasta actiune la CEDO nu doreste repunerea pe functie, iar acest lucru oricum nu e posibil."Prin aceste atacuri si prin aceste modalitati stoparea activitatii procurorilor, stoparea independentei procurorilor, se incearca indepartarea din functie a procurorilor care doresc sa continue lupta anticoruptie", a adaugat Kovesi.Kovesi isi contesta revocarea la CEDOFosta sefa a DNA isi cauta dreptatea la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) . Marti s-a aflat ca procurorul a facut o plangere in care contesta modul in care a fost revocata din functie.Kovesi sustine ca procedura a incalcat drepturile omului pentru ca nu a avut calitatea de parte in conflictul solutionat de instanta constitutionala, nu a fost citata in fata Curtii Constitutionale si nu a avut posibilitatea de a avea cel putin calitatea de intervenienta pentru a exprima un punct de vedere in apararea sa."Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, i ...citeste mai departe despre " Kovesi nu vrea despagubiri de la CEDO: E o chestiune de principiu. Doresc stoparea ingenuncherii procurorilor! " pe Ziare.com