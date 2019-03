Kovesi, pledoarie la Inalta Curte: Nu sunt un om perfect, poate am facut si eu greseli, dar niciodata nu am incalcat legea

Sectia pentru procurori din CSM a respins aceste acuzatii, dar Inspectia Judiciara a facut recurs la un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte. Kovesi a stat astazi aproape patru ore la Inalta Curte."Nu sunt un om perfect, poate am facut si eu greseli, dar niciodata nu am incalcat legea", a sustinut Kovesi in fata instantei. Pledoaria fostei sefe DNA a tinut aproape o ora.Ea a cerut magistratilor sa respinga contestatia Inspectiei Judiciare. "Va rog sa respingeti ca nefondat recursul IJ si sa mentineti hotararea Sectiei pentru procurori a CSM", a spus Kovesi."Motivul pentru emiterea ordinului a fost cunoasterea cauzelor. Nu am emis ordinul sa sfidez ordinele procurorului general. Acest ordin a plecat de la o sedinta cu procurorii din judetele in care am constatat ca exista practica neunitara. Cine poate ajuta mai mult procurorii pe acest aspect daca nu judecatorul?", s-a intrebat retoric Kovesi."Sunt procuror de 24 de ani si nu am incalcat legea niciodata, nu am fost cercetata disciplinar niciodata in intreaga cariera. Din octombrie 2018, am fost cercetata disciplinar in 4 dosare, am peste 40 de actiuni disciplinare deschise si peste 20 de dosare penale. Este ciudat cum am reusit sa le fac pe toate in ultimul an", a afirmat Kovesi.Fosta sefa a DNA a explicat ca tot ce a facut ca sef al DNA a fost pentru a creste increderea in procurori si in Justitie.Inspectia insista cu sanctiuneaIn fata completului de 5 judecatori, reprezentantul Inspectiei Judiciare a sustinut ca Kovesi ar trebui sanctionata."La momentul faptelor, Laura Codruta Kovesi era procuror sef DNA. Sectia a sustinut ca desemnarea consilierului judecator Dana Titian sa faca doua controale la procurorii de sedinta de la ST Iasi si ST Suceava nu a restrictionat activitatea procurorului sef.Sectia pentru procurori din CSM a validat apararea doamnei Kovesi, potrivit careia functia de consilier are ca atributie specifica exercitarea atributiilor procurorilor sefi. Trebuie sa decideti acum daca un judecator poate controla un procuror in afara salii de judecata", a declarat reprezentantul IJ."Va rog sa faceti ca adevarul asta gol-golut sa iasa demn din s ...citeste mai departe despre " Kovesi, pledoarie la Inalta Curte: Nu sunt un om perfect, poate am facut si eu greseli, dar niciodata nu am incalcat legea " pe Ziare.com