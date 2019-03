Kovesi, printre femeile onorate de Harvard in 2019

Printre cele 21 de femei care sunt laureate se afla si Laura Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA care acum e favorita pentru a prelua sefia Parchetului European.Aceste liste sunt o traditie la Harvard. Selectia s-a facut in urma propunerilor transmise de studentii sau angajatii Facultatii de Drept a Universitatii Harvard."Aceste femei sunt voci puternice in domeniile lor, fie ca isi desfasoara activitatea intr-un tribunal, intr-o sala de clasa sau militand in strada", spun cei de la Harvard.Iata care sunt celelalte laureate, pe langa Laura Codruta Kovesi:Sarah Leah Whitson - avocat american, director Human Rights Watch pentru Orientul Mijlociu si Africa de NordStacey Abrams - avocata din SUA, politician al Partidului DemocratGloria Allred - avocata din SUA pentru drepturile femeilorMonica Bell - profesor de Drept la YaleSudha Bharadwaj - avocata si activista pentru drepturile omului, IndiaSila Calderon - politician si femeie de afaceri din Puerto RicoHelen Clark - politician, fost premier al Noii ZeelandeRuth Coppinger - politician irlandezDebora Diniz - antropolog si profesor de drept la Universitatea din BraziliaClaudia Escobar - judecator si profesor de drept din GuatemalaMenaka Guruswamy - avocat si activist din IndiaYee Htun - avocat dedicat migrantilor si refugiatilor si profesor la HarvardPatrica Kameri-Mbote - profesor de drept la universitatea din Nairobi, avocat la Curtea Suprema in KenyaAllegra Love - avocat dedicat migrantilor, care a ajutat mult oamenii din centrele americaneBeatrice Mtetwa - avocat din Zimbabwe, recunoscuta intenational pentru perseverenta cu care a aparat jurnalistii si presa liberaAlexandria Ocasio-Cortez - activista si politician americanAyanna Pressley - politician american, prima femeie de culoare din Massachusetts aleasa in CongresDinesha Samararatne - profesor de drept la Universitatea din Colombo, Sri LankaDehlia Umunna - profesor la Facultatea de Drept a HarvardDiane Wood - Judecator al Curtii de Apel a SUA si profesor de drept la University of Chicago ...citeste mai departe despre " Kovesi, printre femeile onorate de Harvard in 2019 " pe Ziare.com