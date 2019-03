"Acum, Justitia din Romania este intr-un punct foarte greu si nu stiu daca singuri o sa reusim sa trecem peste acest moment. Poate cer foarte mult, stiu ca in ultimii ani foarte multi oameni au sprijinit Justitia si au sustinut-o, inclusiv politicieni, functionari publici, oameni care nu au nicio legatura cu Justitia, oameni din companii private, dar acum trebuie sa intelegem cu totii ca este un moment greu pentru Justitie si prin acest protest pe care magistratii il fac acesta este semnalul.Este un moment greu si poate Justitia trebuie ajutata, nu e doar pentru procurori si judecatori, este pentru viitorul acestei tari. Justitia intr-o tara reprezinta un pilon fundamental si este pentru toti cetatenii, nu este doar pentru unii. Nu stiu daca Justitia a fost perfecta, s-au facut si greseli, nici eu nu sunt un om perfect si eu am facut greseli, nu am bagheta magica, nu am cinci maini, trei capete, sunt un om ca oricare altul, dar avem buna credinta, avem dorinta sa facem lucrurile bune si cred ca acest lucru trebuie sprijinit si incurajat", a afirmat Kovesi, la Europa FM.Ea a adaugat ca i se pare "foarte grav" faptul ca procurorii si judecatorii au ajuns sa isi suspende activitatea din cauza unor legi care incalca recomandarile Comisiei de la Venetia si GRECO."Riscurile pentru tara sunt destul de mari daca se va continua in acest fel si magistratii incearca sa traga un semnal de alarma. Intr-un fel, abia am asteptat sa ma intorc in tara sa ma alatur si eu protestului. Ieri am purtat toata ziua banderola alba si asa voi face si saptamana viitoare, impreuna cu colegii mei", a sustinut Kovesi....citeste mai departe despre " Kovesi: Romania este intr-un punct foarte greu. Abia am asteptat sa ma intorc in tara sa ma alatur si eu protestului " pe Ziare.com