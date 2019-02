Kovesi va fi audiata azi in PE pentru functia de procuror-sef european

Cei trei candidati selectionati sunt:Jean-Francois Bohnert din Franta;Laura Codruta Kovesi din Romania;Andres Ritter din Germania.Audierea candidatilor va avea loc, in ordine alfabetica, in sedinta Comisiei LIBE cu participarea Comisiei CONT, astazi, intre orele 15:30 si 19:15 (incepand cu 16:30 - ora Romaniei).Audierea fiecaruia va dura 75 de minute, incepand cu declaratia candidatului, urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri a membrilor LIBE (doua treimi din timpul alocat) si a membrilor CONT (o treime din timpul alocat), potrivit presedintelui Comisiei LIBE, Claude Moraes.Audierile vor putea fi urmarite LIVE aici.Ramaneti pe Ziare.com pentru a urmari audierea in format LIVE TEXTCe urmeazaDupa audiere, coordonatorii LIBE vor avea o sedinta pe 27 februarie pentru deliberarile cu privire la candidati.Un vot secret a avut loc pe 20 februarie, in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanentiai Uniunii Europene (COREPER), in urma caruia Bonhert a obtinut 50 de voturi, iar Kovesi si Ritter cate 29.Ambasadorii la UE ai statelor membre au acordat un numar de puncte fiecarui candidat (3 puncte - locul 1; doua puncte - locul 2; un punct - locul 3) . Clasamentul a fost realizat pe baza numarului total de puncte adunat de fiecare candidat.Potrivit unor surse apropiate procesului de selectie, calculele arata ca au avut dreptul sa voteze 22 de ambasadori, fiecare avand la dispozitie 6 puncte (3+2+1) . 50 de puncte s-au dus la candidatul francez, 29 la candidatul roman si 29 la candidatul german. 4 ambasadori nu ar fi votat deloc, iar Romania ar fi acordat punctaj maxim candidatului francez.Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.Reamintim ca Laura Codruta Kovesi s-a clasat prima in cursa pentru functia de sef al Parchetului European, dupa interviul sustinut in fata unui juriu de specialisti in drept ai UE. Acestia au fost selectati de Consiliu, de aceea, aceasta institutie nu a mai audiat candidatii, avand in vedere ca a mandatat comisia de experti....citeste mai departe despre " Kovesi va fi audiata azi in PE pentru functia de procuror-sef european " pe Ziare.com