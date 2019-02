Astfel, Roberta Metsola, coordonatoarea Grupului PPE din Comisia LIBE - decidenta in procesul de numire a sefului Parchetului European - a tranmis ca o considera pe Laura-Codruta Kovesi favorita pentru aceasta pozitie datorita CV-ului si determinarii candidatei, se arata intr-un comunicat al europarlamentarului Siegfried Muresan, remis miercuri Ziare.com."Grupul PPE este ferm pentru sustinerea unui procuror-sef european calificat si respectat, care va trebui sa conduca lupta impotriva fraudei la bugetul UE si pentru interesul financiar al Uniunii Europene, in ansamblu.Comisia LIBE va intervieva acum cei trei candidati listati pentru acest post in cadrul unei audieri speciale care va avea loc in aceasta luna.Intr-o nota personala, trebuie sa recunosc ca CV-ul si determinarea Laurei-Codruta Kovesi o fac favorita pentru acest post.De fapt, ea s-a plasat deja pe primul loc dupa selectia facuta de un panel special. Astept cu nerabdare sa am ocazia de a discuta despre acest rol cu doamna Kovesi si cu ceilalti doi candidati", a declarat Mersola.Laura Codruta Kovesi si ceilalti doi candidati vor fi audiati in comisia LIBE pe 26 februarie la ora 15:00 (ora Romaniei), transmite corespondentul Ziare.com la Strasbourg.Iar pe 27 februarie se va intruni COREPER, reuniunea tuturor ambasadorilor statelor UE pe langa institutiile europene. Ambasadorul Romaniei e Luminita Odobescu, iar aceasta va vota in functie de mandatul oferit de Guvern.Citeste si despre eforturile PSD de a bloca ascensiunea lui Kovesi la nivel european:Toader le-a trimis o scrisoare anti-Kovesi ministrilor Justitiei din UE. Contine un citat din TimmermansPSD, mesaj anti-Kovesi trimis Comisiei LIBE: Va afecta UE cu metodele abuzive de la DNA daca va fi numita ...citeste mai departe despre " Kovesi va fi audiata in Comisia LIBE pe 26 februarie. Noi mesaje de sustinere vin din Parlamentul European " pe Ziare.com