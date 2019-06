La 30 de ani de la Revolutie, Inalta Curte trebuie sa stabileasca ce se intampla cu libretele CEC cu castiguri in masini Dacia

Proprietarii depozitelor trebuie sa primeasca inapoi sumele depuse, actualizate in raport de indicele inflatiei, plus dobanda aferenta, sau sa nu mai primeasca nimic?La aceste intrebari trebuie sa raspunda in luna septembrie Inalta Curte de Casatie si Justitie. Pentru ca deciziile date de instante in procesele deschise de posesorii acestor librete sunt contradictorii, procurorul general al Romaniei a sesizat, in luna martie 2019, Inalta Curte cu un recurs in interesul legii.Deciziile contradictoriiPe scurt, posesorii acestor librete au solicitat CEC Bank si Ministerului Finatelor restituirea sumelor depuse si a dobanzii aferente, actualizate in raport de indicele inflatiei.In solutionarea acestor actiuni, instantele s-au pronuntat diferit in raport de modul in care au clarificat problema de drept enuntata mai sus.Au fost identificate in practica judiciara 2 orientari:I. O prima orientare majoritara, de respingere ca neintemeiate a actiunilor detinatorilor de librete CEC de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme, actiuni formulate impotriva CEC Bank si a Statului Roman.II. In a doua orientare jurisprudentiala, instantele au admis actiunile de acest gen cu diverse motivari.Opinia procurorului general este in sensul primei orientari, ca actiunile in pretentii sunt neintemeiate.Recursul in interesul legii depus de procurorul general al Romaniei poate fi accesat pe site-ul Inaltei Curti.De ce pierd procesele posesorii libretelorIn cazul primei opinii, instantele au explicat ca in urma denominarii monedei nationale, din 2005, sumele aferente acestor instrumente de economisire s-au diminuat.Apoi, banca a perceput un comision de administrare de 0,1 lei/cont/luna si astfel aceste conturi au ajuns la sold zero.Depozitarul (CEC Bank) nu este responsabil pentru scaderea puterii de cumprare a sumelor depuse determinata de inflatie si nici pentru denominarea operata prin Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale.Banca nu avea obligatia de a indexa sau actualiza sumele depuse, ci numai de a le restitui oricand, la cererea deponentilor, exact in moneda in care le-a primit, indiferent de cr ...citeste mai departe despre " La 30 de ani de la Revolutie, Inalta Curte trebuie sa stabileasca ce se intampla cu libretele CEC cu castiguri in masini Dacia " pe Ziare.com