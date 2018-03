La 41 de ani de la cutremurul in care s-au prabusit blocuri intregi, 170 de cladiri din Bucuresti ar avea aceeasi soarta

Astfel, chiar vineri, inaintea comemorarii tragediei din 4 martie 1977, Gabriela Firea a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca a "restartat programul de consolidari al Primariei Municipiului Bucuresti".Recent a fost actualizata si lista cladirilor aflate in pericol, in cazul unui seism."Restartarea", asa cum ii spune PMB, va presupune alocarea a 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare si consolidare a cladirilor cu risc seismic si infiintarea a doua noua entitati, care vor avea in atributii consolidarea cladirilor aflate in risc."Aceste fonduri vor fi fi utilizate pentru continuarea lucrarilor la imobilele aflate in executie, pentru lucrarile la alte 29 de imobile care vor intra in executie in perioada urmatoare, dar si pentru proiectele tehnice pentru alte 29 de cladiri si expertizarea altor 24", a anuntat institutia."Pentru ca pana acum in Primaria Capitalei nu existau decat opt persoane care se ocupau de acest program si pentru ca in 27 de ani, autoritatile locale au reabilitat doar 20 de cladiri, am luat decizia de infiintare de urgenta a doua entitati noi, formate din specialisti in domeniu, care sa ofere solutii reale la aceasta problema. Astfel, de anul trecut am infiintat doua entitati clare, care, cu 263 de angajati, desfasoara numai actiuni dedicate acestui domeniu".Nu mai putin de 22 de companii au fost infiintate, anul trecut, de Primaria Bucuresti, cu scopul declarat de a face mai usoara, mai simpla si mai ieftina viata bucurestenilor, dar e neclar cum fac asta. Citeste aici despre periplul reporterului Ziare.com, in cautarea acestor companii.Cele doua entitati la care face referire Primaria sunt Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), care are 46 de angajati, si Compania Municipala Consolidari (CMC), care are deja 217 de angajati.Planurile par totusi ambitioase, tinand cont de faptul ca santiere sunt deschide doar in cazul a cinci cladiri, dupa cum anunta PMB. Acesta este cazul imobilelor din str. Blanari nr.2, nr.6, nr.8 si nr.10 -imobile monument istoric, cuprinse in lista imobilelor expertizate tehnic incadrate in clasa I de risc seismic pericol public, construite in anul 1870. Un alt ...citeste mai departe despre " La 41 de ani de la cutremurul in care s-au prabusit blocuri intregi, 170 de cladiri din Bucuresti ar avea aceeasi soarta " pe Ziare.com