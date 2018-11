Fabrica de lapte din Suceava a fost amendata de DSVSA cu 10.000 de lei dupa ce doua persoane care au cumparat lapte au gasit impuritati si bucati de garnituri in sticle.Conform conducerii DSVSA Suceava, impuritatile care au ajuns in sticle nu constituiau un pericol pentru sanatatea consumatorilor, ele provenind de la o defectiune a instalatiei de dezinfectie."Echipamentul de pasteurizare a laptelui, si, in general, si instalatiile, sunt dezinfectate intr-un sistem de circuit inchis. Urmeaza, apoi, o faza de preclatire-clatire, dezinfectie propriu-zisa, clatire si reinceperea procesului.La ultima faza, pe instalatie a fost o suprapresiune si au cedat doua-trei garnituri din echipament, care s-au gasit in unii recipienti de lapte. Nu a fost niciun pericol pentru consumator, dar a existat un disconfort - tot ce este alb trebuie sa fie lapte. Daca este alta culoare, inseamna ca este o impuritate.Am primit doua sesizari in sensul acesta, ne-am deplasat, am verificat problema si am aplicat o sanctiune pentru neintretinerea echipamentelor. Am aplicat o sanctiune contraventionala de 10.000 de lei", a declarat directorul DSVSA Suceava, dr. Ioan Corduneanu.Intreaga cantitate de lapte, respectiv 480 de litri, a fost retrasa de la consum si distrusa. ...citeste mai departe despre " La Suceava se vindea lapte cu ... garnituri. Retragere de la raft de sute de litri " pe Ziare.com