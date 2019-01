Laura Codruta Kovesi candideaza pentru functia de procuror-sef european

Candidaturile pentru aceasta functie au putut fi depuse pana pe 14 decembrie, iar candidatii urmeaza sa fie fi intervievati de un juriu de selectie, numit de catre Consiliul European pe baza unei propuneri a Comisiei.Acest juriu este format din 12 persoane din randul fostilor membri ai Curtii de Justitie si ai Curtii de Conturi, din randul fostilor membri nationali ai Eurojust, al membrilor instantelor nationale supreme, din randul procurorilor de inalt nivel sau al juristilor ale caror competente sunt recunoscute.Acest juriu de selectie va intocmi o lista restransa de candidati calificati si o va transmite Consiliului si Parlamentului European.Potrivit Regulamentului Consilului, numirea procurorilor-sefi europeni este facuta de comun acord de Parlamentul European si Consiliu. Procurorul-sef european are un mandat de 7 ani, care nu poate fi reinnoit.Fraudele europene si anchetele greleParchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.In conformitate cu regulamentul, anchetele vor fi efectuate de catre procurorii europeni delegati (PED) situati in fiecare stat membru.In mai 2018, CE a propus noi reguli pentru ca Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) sa devina un partener apropiat al procurorului european.Criteriile de selectieCandidatul ideal pentru functia de procuror european ar trebui:- Sa aiba cel putin 15 ani de experienta profesionala in calitate de membru activ al parchetului sau al magistraturii;- Sa aiba cel putin cinci ani de experienta si rezultate bune demonstrate, obtinute intr-o functie de conducere de nivel superior in cadrul unui parchet sau al unei autoritati judiciare;- Sa aiba cel putin cinci ani de experienta in calitate de procuror responsabil cu desfasurarea investigatiilor si a urmaririlor penale in materie de infractiuni financiare. Un bilant pozitiv in ceea ce priveste urmarirea penala a infractiunilor impotriva intereselor financiare ale UE sau a infractiunilor transfrontaliere majore ar reprezenta u ...citeste mai departe despre " Laura Codruta Kovesi candideaza pentru functia de procuror-sef european " pe Ziare.com