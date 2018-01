Laura Codruta Kovesi, cercetata disciplinar. Inspectia Judiciara o acuza pe sefa DNA de 3 abateri

Totodata, e vizat si procurorul-sef adjunct al DNA, Marius Constantin Iacob, pentru "nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa".Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care va decide cu privire la raspunderea magistratilor in cauza.Concret, actiunea IJ vine ca urmare a inregistrarilor difuzate in luna iunie a anului trecut de Romania TV. Atunci, postul TV care i-a apartinut lui Sebastian Ghita - fostul politician cu numeroase dosare deschise de DNA si care a fugit din tara, fiind inca in Serbia - a difuzat fragmente din ceea ce sustinea ca e o sedinta a DNA in care o voce atribuita procurorului-sef al DNA i-ar spune procurorului Jean Uncheselu ca isi doreste sa ajunga mai repede la "domnul premier".Totodata, din fragmentele difuzate mai reiese ca Kovesi ii cearta pe procurori ca nu-si fac treaba si ca institutia devine astfel tot mai expusa atacurilor.Romania TV a publicat o inregistrare in care Kovesi ar ordona "sa ajungem la premier". DNA acuza manipulare grava, ministrul Justitiei sesizeaza Inspectia JudiciaraInregistrari in care Kovesi ii cearta pe procurori ca nu-si fac treaba: Daca ne simt ca nu mai avem curaj, or sa se urce cu picioarele pe noi!Exclusiv L.C. Kovesi, despre inregistrari, revocarea procurorilor si situatia din DNA: Ar putea fi in pericol dosarele pe care le investigam (Video)Amintim ca atunci Kovesi a spus ca inregistrarile nu sunt autentice si a sesizat Parchetul.Totodata, la acel moment, ministrul Justitiei Tudorel Toader a spus ca va sesiza Inspectia Judiciara, insa institutia a anuntat ca deja se autosesizase in acest caz.Ce acuzatii ii aduce acum IJ lui KovesiAcum, la mai bine de jumatate de an de la momentul difuzarii, Inspectia Judiciara o acuza pe sefa DNA de "manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu".Iata integral comunicatul IJ:La 12 ianuarie 2018, Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute:- de art. 99 ...citeste mai departe despre " Laura Codruta Kovesi, cercetata disciplinar. Inspectia Judiciara o acuza pe sefa DNA de 3 abateri " pe Ziare.com