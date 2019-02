Cu cateva zile inainte de audierea de la Bruxelles, Kovesi a fost citata de Adina Florea ca suspect pentru luare de mita

Un politist i-a adus acasa o citatie, miercuri seara, in jurul orei 20:00. Audierea va avea loc vineri, 15 februarie, cu numai cateva zile inainte de audierea pentru functia de sef al Parchetului European in Comisiile LIBE si CONT ale Parlamentului European. Si chiar in ziua in care anuntase ca are bilet de avion pentru a pleca la Bruxelles."La 8 seara am primit vizita unui politist care mi-a inmanat o citatie in calitate de suspect pentru vineri, pentru faptele de abuz in seviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Este ciudat ca astazi am depus la ICCJ o cerere de amanare a procesului in care Inspectia Judiciara contesta nesanctionarea mea de catre CSM.Initial, am crezut ca audierea mea in Parlamentul European pentru functia de procuror european va fi in data de 18 februarie, motiv pentru care mi-am luat bilet de avion sa plec la Bruxelles vineri. Aseara am aflat ca audierea este in 26 februarie, insa pana pe 18, toti candidatii trebuie sa depuna niste documente, asa ca am mentinut biletul de avion a carui copie am depus-o la ICCJ", a declarat pentru Ziare.com Laura Codruta Kovesi.Kovesi nu stie exact care sunt faptele concrete pentru care va deveni suspecta, dar ia in calcul relatarile aparute pe site-uri apropiate sectiei pentru magistrati care au anuntat punerea ei sub invinuire in cazul extradarii lui Nicolae Popa pornind de la denuntul lui Sebastian Ghita."Deci se investigheaza extradarea din urma cu 10 ani a unei persoane care a primit o condamnare definitiva, care a pagubit peste 300.000 de oameni. Si se ancheteaza de ce a fost executata hotararea judecatoreasca si de ce a fost realizata extradarea condamnatului.Discutiile in aceasta privinta au fost si in 2017, Parchetul General a deschis o ancheta si exista o comunicare oficiala care arata ca Politia Romana a platit cheltuielile pentru extradare. Desi ancheta e deschisa din 2017, exact cu o zi inainte de a pleca la Bruxelles si o saptamana inainte de audierea in Parlamentul European sunt invinuita", ne-a mai declarat Laura Codruta Kovesi.Ea spune ca este evident ca "prin aceasta metoda se incearca oprirea mea in aceasta procedura, se incearca prin orice metoda ca eu sa nu fiu numita in functie".Laura Codruta K ...citeste mai departe despre " Cu cateva zile inainte de audierea de la Bruxelles, Kovesi a fost citata de Adina Florea ca suspect pentru luare de mita " pe Ziare.com