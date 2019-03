Kovesi, anuntata ca e suspecta intr-un dosar nou: Categoric, toata aceasta campanie are legatura cu candidatura mea

Tot astazi, Conferinta Presedintilor a decis pasii de urmat in procedura de numire a viitorul procuror-sef al UE, inaintea negocierilor cu Consiliul UE.Ziare.com v-a transmis in format LIVE TEXT evenimentele si declaratiile de la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie:17:59: Laura Codruta KOvesi a iesit de la audieri:"In 15 februarie mi s-a adus la cunostinta ca sunt invinuita, dar eu nu am primit detaliile. A stabilit sa am acces la documente in perioada 8-14 martie. Astazi am fost im imposibilitate de a da declaratie pentru ca nu am avut acces la acuzatii. Mi s-a spus ca trebuie sa raman in birou. Am intrebat daca pot sa plec si sa astept citatia. Mi s-a zis ca nu si mi s-a spus ca sunt acuzata intr-un alt dosar.(...)Acuzatia este ca as fi coordonat un grup infractional organizat cu procurorii in DNA. Nu s-a dispus nicio masura.(...) Cred ca intentionat am fost citata in aceasta zi. Intentionat am fost citata intr-un dosar si am dat declaratii, neprocedural, in alt dosar.Mi-a fost dat un proces verbal care nu este semnat de procuror.In toata activitatea mea profesionala, am incurajat procurorii sa procedeze corect.(...)Categoric va spun ca nu sunt vinovata pentru niciuna dintre faptele care mi se imputa. Categoric, toata aceasta campanie are legatura cu candidatura mea. Profesional, eu mi-am facut treaba. Exact astazi, cand se decidea votul, am fost citata", a spus Kovesi.17:44: Laura Codruta Kovesi urmeaza sa fie pusa sub acuzare intr-un nou dosar, anunta Antena 3, citand surse. Se intampla chiar in ziua in care Parlamentul European a decis sa mearga la negocieri doar cu propunerea Kovesi, nu cu o lista de preferinte.Astfel, postul de televiziune apropiat puterii PSD/ALDE anunta ca e vorba despre dosarul cu procurorii de la DNA Ploiesti, Lucian Onea si Mircea Negulescu. Kovesi ar fi suspecta de complicitate la represiune nedreapta, sub forma participatiei improprii si grup infractional organizat.15:10 - Potrivit televiziunilor de stiri, Jandarmeria a suplimentat numarul angajatilor dispusi in fata Sectiei de investigare a magistratilor.13:35 - Cei mai multi protestatari anti-Kovesi au plecat, in grupuri mici, din fata Sectie ...citeste mai departe despre " Kovesi, anuntata ca e suspecta intr-un dosar nou: Categoric, toata aceasta campanie are legatura cu candidatura mea " pe Ziare.com