Lazar a delegat-o pe Anca Jurma, consiliera lui Kovesi, in functia procuror-sef DNA

Anca Jurma va ocupa aceasta functie ca interimar, pana in momentul finalizarii procedurii de numire a unui nou procuror-sef DNA, demarata deja de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Anca Jurma a indeplinit pe parcursul a doua mandate atributiile de procuror sef al Serviciului de cooperare internationala si programe din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, iar ulterior a fost numita consilier al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit unui comunicat al Ministerului Public remis luni Ziare.com."Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, transmite un mesaj de incredere privind continuarea cu fermitate a activitatii anticoruptie, care reprezinta o prioritate a Ministerului Public, in indeplinirea rolului sau constitutional", arata sursa citata.In activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor.Cine este Anca JurmaAnca Jurma este fiica lui Nicolae Cochinescu, fost procuror general al Romaniei (1996-1997) si fost judecator la Curtea Constitutionala (2001-2010).Potrivit CV-ului, Anca Jurma este procuror in DNA din 2002 si are o vechime in magistratura de 28 de ani. Anterior, ea a lucrat ca procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.In perioada 2000-2002 a indeplinit functia de procuror sef al Biroului de cooperare internationala si programe din cadrul Sectiei de reprezentare si cooperare internationala din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.De-a ungul timpuluil, ea a ocupat mai multe functii importante, vicepresedinte al Retelei Europene Anticoruptie (EPAC/EACN), sau, din 2004, membra a delegatiei Romaniei la Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), organism in cadrul Consiliului Europei.Potrivit CV-ului oficial, Anca Jurma vorbeste trei limbi straine (engleza, franceza, italiana).Anuntul lui ToaderAnterior, Ministerul Justitiei a anuntat, luni, ca declanseaza procedura pentru desemnarea urmatorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ...citeste mai departe despre " Lazar a delegat-o pe Anca Jurma, consiliera lui Kovesi, in functia procuror-sef DNA " pe Ziare.com