Lazar a prezentat cauzele reprezentative ale Parchetului General, printre care Hexi Pharma si Mineriada din 13-15 iunie 1990

Printre cauzele cu impact care au fost finalizate in 2017, Augustin Lazar a enumerat anchetele privind acordarea ilegala a titlului de luptator in Revolutie, Dosarul Hexi Pharma, cazul Furtului tezaurelor antice si Dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990."Procurorii militari au avut o contributie relevanta la activitatea Ministerului Public, au clarificat aspecte ale istoriei recente a Romaniei", a facut Lazar trimitere la ancheta in Dosarul Mineriadei. "S-a retinut ca autoritatile statului au declansat un atac violent asupra manifestantilor pasnici", a explicat procurorul general al Romaniei.Urmareste LIVE sedinta de bilant de la Parchetul General"Cauza avand ca obiect fapte savarsite de membrii comisiei pentru acordarea titlului de Luptator in Revolutie care au avut drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de 14.047.085 lei, reprezentand indemnizatiile acordate revolutionarilor, platite de catre casele judetene de pensii.Dosarul Hexi Pharma, in care s-a retinut ca societatea comerciala mentionata a produs si comercializat catre numeroase unitati sanitare produse biocide neconforme sub aspectul concentratiei de substante active si al eficientei biocide.Cauza cunoscuta sub denumirea de tezaurele antice, privind valorificarea si reciclarea de bunuri sustrase din siturile arheologice monument istoric; in acest dosar, este de mentionat recuperarea pentru patrimoniul cultural national a doua tabulae din bronz, cunoscute ca fiind Constitutia de la Troesmis, Dobrogea sau Lex Municipii Troesmensium, datate la 170 d.Hr., reprezentand cel mai vechi document epigrafic si legislativ descoperit pe teritoriul Romaniei, unul dintre cele mai vechi din Europa", a precizat procurorul general.Dosarul MineriadeiIn Dosarul Mineriadei au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu , fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul sef al SRI Virgil Magureanu si fostul lider sindical Miron Cozma.Hexi PharmaProcurorii Parchetului instantei supreme au trimis in judecata in luna martie 2017, la Tribunalul Bucuresti, dosarul Hexi Pharma, in care firma lui Dan Condrea este acuzata de 340 de infractiuni de inselaciune, de ...citeste mai departe despre " Lazar a prezentat cauzele reprezentative ale Parchetului General, printre care Hexi Pharma si Mineriada din 13-15 iunie 1990 " pe Ziare.com