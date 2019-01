Lazar: Persoanele eliberate din inchisori au contribuit la valul de agresivitate. A trebuit sa le prindem din nou, sa le dovedim vinovatia din nou!

"Din pacate, nu am putea spune ca agresivitatea in societatea romaneasca a scazut. Dimpotriva, exista un grad de nervozitate pe care il observam, iar persoanele care au iesit din penitenciare au avut o contributie la valul de agresivitate.Ministerul Public, cu resursele pe care le are, a fost pus in situatia in care a trebuit sa ii prinda din nou, sa le dovedeasca vinovatia din nou... Noi puteam, daca am fi facut studii de impact, puteam cu usurinta sa prevedem aceste lucruri (recidivele - n.red.) ", a raspuns Augustin Lazar, intrebat daca eliberarile in baza recursului compensatoriu au creat pericol in societate.Amintim ca mai multi condamnati eliberati in baza legii recursului compensatoriu au comis infractiuni grave la scurt timp dupa iesirea in inchisoare. Cele mai recente cazuri sunt cel al unui tanar din Medias ucis la doar 25 de ani si al unui batran din Galati, snopit in bataie de un recidivist pentru 500 de euro si un telefon.Citeste si:Tanar ucis de un criminal eliberat in baza recursului compensatoriu - Agresorul a fost prins (Video)Umbla Moartea libera pe strazi! USR vrea abrogarea recursului compensatoriu in regim de urgentaCriminalul de la Medias ar fi fost in continuare in puscarie daca nu castiga 408 zile in baza recursului compensatoriuBatran batut crunt de un recidivist intr-o scara de bloc. Agresorul fusese eliberat in baza recursului compensatoriuBatranul din Galati a fost snopit in bataie de un recidivist pentru 500 de euro si un telefonIohannis cere o analiza urgenta, Toader promite solutiiPresedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri dimineata, referitor la Legea recursului compensatoriu, ca siguranta cetateanului nu este negociabila, iar solutia nu este cautarea unui vinovat.De asemenea, el a somat Guvernul sa faca o analiza urgenta si sa vina cu solutii legate de efectele acestei legi care pun in pericol siguranta cetatenilor.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit cateva date de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, afirmand ca, din totalul detinutilor celor care au beneficiat de recursul compensatoriu, doar 5,02% au revenit in inchisoare.Ministrul Justitiei a mai spus ca, dupa intalnirea pe care a avut-o ieri cu premierul Viorica Dancila, a stabilit sa realizez ...citeste mai departe despre " Lazar: Persoanele eliberate din inchisori au contribuit la valul de agresivitate. A trebuit sa le prindem din nou, sa le dovedim vinovatia din nou! " pe Ziare.com