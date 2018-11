Lazar ii raspunde lui Toader: Exploateaza o eroare de grefa. E manipulare prin distorsionarea adevarului

"Am aflat abia dupa o saptamana de suspans ca ordonanta de clasare invocata de ministrul justitiei nu a fost emisa, confirmata sau verificata de subsemnatul in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, astfel cum acesta a lasat sa se inteleaga, enumerand-o ca motiv de revocare. Este un mod tipic de manipulare prin distorsionarea adevarului.Ministrul justitiei exploateaza o eroare de grefa survenita in martie 2016, facuta cu ocazia selectarii lucrarilor necesare pentru procedura de numire in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata in mesajul transmis de procurorul general Augustin Lazar, drept raspuns la informarea pe care a transmis-o Toader.Citeste si Toader a prezentat detalii despre candidatura lui Lazar si cere voie CSM sa publice documentele din dosarLazar mai explica faptul ca, efectuand copii dupa documente redactate de Augustin Lazar, grefiera a fotocopiat, urmare a unei erori generate de numele de familie, ordonanta emisa de procurorul Cristian A. Lazar din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Aceasta ordonanta de disjungere cu privire la alte persoane a ajuns prin declinarea competentei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, dosar pe care Augustin Lazar l-a repartizat, spre solutionare, unui procuror."Copiile mai multor lucrari au fost introduse intr-un plic si depuse impreuna cu proiectul de management la Ministerul Justitiei, unde eroarea a fost observata si inlaturata. Proiectul a fost publicat pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii in perioada 4 - 21 aprilie 2016, fiind pus in dezbatere publica, perioada in care s-au efectuat verificari asupra candidatului, asa cum s-a dispus prin Hotararea Sectiei pentru Procurori nr. 235 din 4 aprilie 2016.Printr-o adresa emisa, Consiliul Superior al Magistraturii ne-a comunicat ca aceasta ordonanta de clasare, apartinand altui procuror, nu s-a aflat in dosarul de candidatura. De altfel, documentul care poarta numele altui procuror nu poate fi utilizat pentru verificarea rationamentului juridic al candidatului", mai spune Lazar.Lazar ii mai raspun ...citeste mai departe despre " Lazar ii raspunde lui Toader: Exploateaza o eroare de grefa. E manipulare prin distorsionarea adevarului " pe Ziare.com