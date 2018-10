Lazar spune ca ingrijorarile lui Timmermans privind Justitia din Romania sunt si ale magistratilor romani

"Am vazut ingrijorarea exprimata de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Este si ingrijorarea magistratilor romani privind modul in care au evoluat lucrurile, in mod deosebit legat de presiunea care se resimte asupra institutiilor judiciare din Romania (...) Noi suntem la datorie si ne facem datoria conform fisei postului", a sustinut procurorul general.El a spus ca Romania si-a asumat niste obligatii atunci cand a aderat la UE, inclusiv prin mecanismul de cooperare si verificare (MCV) . De altfel, mentioneaza procurorul general, in aceste zile experti ai Comisiei Europene se afla in Romania pentru a evalua modul in care au fost respectate obligatiile.Intrebat despre posibilitatea revocarii sale din functie, Lazar a spus, din nou, ca intotdeauna si-a facut datoria conform fisei postului si si-a indeplinit atributiile cu profesionalism, iar de-a lungul carierei sale a fost evaluat de mai multe ori, primind de fiecare data calificative bune."V-am mai spus, sunt evaluat de 36 de ani, am avut numai calificative bune, intotdeauna mi-am facut datoria, asa cum prevede fisa postului de procuror. Asta mi-a permis sa avansez pana la aceasta pozitie de procuror general al Parchetului Inaltei Curti. Intodeauna m-am straduit sa-mi indeplinesc atributiile cu profesionalism si onestitate", a mai afirmat procurorul general.Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European a discutat, luni, situatia din Romania, inclusiv independenta Justitiei, in prezenta prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans.Timmermans a facut apel la autoritatile romane sa "regandeasca cursul pe care l-au luat", facand referire la modificarile Legilor Justitiei si Codului Penal, el avertizand ca, daca regulile sunt incalcate, CE nu va ezita sa ia masuri si sa aduca Guvernul roman in fata instantei.Timmermans a comentat, de asemenea, protocoalele secrete, la interventia eurodeputatilor din Comisia LIBE din Parlamentul European, spunand ca nu vede legatura intre acestea si modificarile Legilor Justitiei care afecteaza independenta sistemului.Referitor la mitingul din 10 august, Frans Timmermans a spus ca pe imaginile video n ...citeste mai departe despre " Lazar spune ca ingrijorarile lui Timmermans privind Justitia din Romania sunt si ale magistratilor romani " pe Ziare.com