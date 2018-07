Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro

USR acuza ca tergiversarea a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum."In baza Directivei, firmele cu actiuni la purtator, asa cum a fost si Tel Drum pana de curand, vor fi interzise! Termenul limita pentru transpunerea directivei era luna iunie, dar pentru PSD a avut prioritate subminarea independentei Justitiei", acuza USR.Uniunea arata ca a depus de un an un proiect de lege pentru interzicerea firmelor cu actiuni la purtator, "dar acesta a fost pus la sertar de PSD-ALDE."Directiva uitataReactia USR a venit dupa ce Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, deoarece nu a implementat Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.Este vorba de un document care a fost emis pe 20 mai 2015, iar Romania trebuia sa-l implementeze pana pe 26 iunie 2017. Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand nu vom lua masurile necesare.In decembrie 2017, firma Tel Drum si-a facut public actionariatul. Potrivit datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), in acest moment actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44%, si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela.De ce a intarziat atat?Initiativa legislativa privind implementarea Directivei pentru combaterea spalarii banilor se numeste Proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Legea este in acest moment la Senat. Guvernul a sesizat Senatul pe 31 mai 2018 si proiectul a fost inregistrat pe 20 iunie. De atunci este in lucru la comisiile permanente.Cazul Tel DrumUna dintre prevederi stabileste direct situatia societatilor cu actiuni la purtator. Chiar cazul Tel Drum, reclamat de USR.In acest moment, la DNA este deschisa o ancheta potrivit careia liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost timp de mai multi ani cel care controla societatea Tel Drum. Politicianul a negat acest lucru.Articolul 62 stabile ...citeste mai departe despre " Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro " pe Ziare.com