Lege unitara doar de ochii lumii: Cum le-a inchis PSD gura functionarilor publici, dupa ce marea revolutie fiscala le-a taiat salariile

Este vorba nu mai putin de 15% din salariul de baza spor direct si alte 15 procente pentru activitatea la calculator, dupa cum a anuntat chiar purtatorul de cuvant al institutiei in cauza. Si tot el a transmis aproape surprins de valva ca nu e o situatie singulara la Bacau, ci intalnita la toate casele judetene, cea nationala, precum si alte institutii publice unde exista calculatoare.Verificand am observat ca asa este. Sporurile ajung undeva la 2.000 - 2.200 de lei, in cazul directorilor, si scad odata cu incadrarea si orele lucrate la aproape 500 de lei cat castiga, ironic, un secretar-dactilograf la Casa de Sanatate Neamt.Pe langa sumele foarte mari, socanta este si explicatia pentru aceste sporuri, data de oficialul de la Bacau. Detasat, acesta spune ca sporurile nu sunt justificate neaparat de conditiile vatamatoare generate de tehnica, ci mai degraba de conditiile vatamatoare generate de marea revolutie fiscala a PSD."Nu suntem singurii angajati care avem aceste sporuri. Toti cei care lucreaza, de exemplu, la calculator au acest spor. Sporurile au venit sa rectifice pierderile salariale, pentru ca noi am pierdut la salarii cu Legea salarizarii", sustine Dan Stoica, purtatorul de cuvant al CJAS Bacau, citat de Ziarul de Bacau.Citeste si De ce n-are Sanatatea bani cand platim contributii pe aproape orice venit?Cum se acorda sporurile, de ce si cine decide vatamarile?Pornind de la aceasta declaratie si de la premisa ca, totusi, nu se poate ca niste sporuri uriase sa fie acordate pe niste motive inexistente, din banii contribuabililor, am vrut sa vedem care sunt criteriile pentru care se acorda aceste sporuri, ce inseamna conditii vatamatoare, cine le stabileste si verifica.Atat Casa Nationala de Sanatate, cat si Ministerul Sanatatii ne-au indrumat catre HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "Administratie" din administratia publica centrala.Aceasta este o hotarare emisa in 20.12.2017 si care a intrat in vigoare