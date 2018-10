Legea "buletinelor biometrice", care ne-ar simplifica viata, zace de jumatate de an in Parlament. Iata cine e de vina

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a initiat in urma cu aproape un an proiectul de lege care prevede ca romanilor li s-ar putea elibera, la cerere, in locul clasicei carti de identitate, una biometrica. Aceasta va semana cu un card bancar, va avea cip si va fi inscriptionata cu chipul posesorului de drept, cu datele sale personale si, optional, cu amprentele acestuia de la doua degete.Totodata, aceasta noua carte de identitate ar trebui sa ii fie posesorului mult mai utila, permitandu-i sa se autentifice, doar cu ajutorul unui cod PIN - dar fara user si fara parola - pe platformele online ale statului, cum ar fi Spatiul Privat Virtual (SPV) al ANAF si Ghiseul.ro. In plus, cetateanul care cere carte de identitate biometrica va putea solicita si certificat de semnatura electronica.Aceasta semnatura electronica este, de fapt, un set de date - un fel de watermark - care poate fi folosit pentru a semna in mediul virtual documente oficiale, incheiate in relatia cu statul. Operatiunea de semnare a documentelor ar urma sa fie, procedural, la fel de simpla ca folosirea unui card bancar si a unui token. Iar, odata semnate, documentele ar putea fi trimise prin email, iar cetateanul ar fi scutit de drumuri si de stat la cozi, la ghisee.Un proiect la care s-a muncit mult ramane blocat la comisiile Camerei DeputatilorIntocmirea proiectui de lege n-a fost deloc usoara. Inca de la inceput, mai multe societati care furnizeaza contra cost certificate de semnatura electronica au sustinut ca, in forma propusa de MAI, legea va face mai mult rau decat bine. Mai exact, sustineau privatii, certificatele de semnatura electronica pe care statul voia sa le ofere nu erau suficient de sigure.De fapt, potrivit Regulamentului European nr. 910/2014, exista 3 tipuri de semnatura electronica: cea simpla, cea avansata (care poate fi folosita de semnatar doar in relatia cu statul) si cea calificata (valabila atat in relatia semnatarului cu statul, cat si in cele cu tertii).In mod curent, furnizorii privati vand certificate care permit aplicarea de semnaturi calificate. In consecinta, sustin ca folosirea semnaturilor avansate este nesigura, chiar si doar in relatia cu statul. Ce-i drept, semnatura calificata e mai sigura decat cea ...citeste mai departe despre " Legea "buletinelor biometrice", care ne-ar simplifica viata, zace de jumatate de an in Parlament. Iata cine e de vina " pe Ziare.com