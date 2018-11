Legea inchisorii la domiciliu a trecut de Comisia Juridica. Miercuri se da votul final in Camera Deputatilor

"Art. 381 . - (1) In cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la un an (in forma de la Senat pedeapsa era de 18 luni - n.red.) executarea pedepsei se realizeaza prin detentie la domiciliu, cu exceptia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenta prevazute la art. 36 alin. (11).Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni pana la implinirea fractiei minime obligatorii pentru liberarea conditionata din pedeapsa initiala a inchisorii mai mare de un an (in forma de la Senat pedeapsa era de 18 luni - n.red.) ", este amendamentul sustinut de PSD si adoptat marti.De asemenea, deputatii juristi au decis abrogarea articolului care prevedea ca "regimul detentiei la domiciliu se aplica si pedepselor cu inchisoarea de pana la 10 ani, aplicate femeilor insarcinate, persoanelor care au in intretinere minori, daca acestor persoane nu li s-au interzis drepturile parintesti inaintea pronuntarii unei hotarari de condamnare definitive".Potrivit variantei adoptate in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, "se considera fapte comise cu violenta faptele prevazute si pedepsite de articolele: art. 188- 191, art. 193-202, art. 205, art. 209-212, art. 218, art. 219, art. 229 alin. (2) lit.c), art. 233- 237, art. 257, art. 279, art. 282, art.286 alin. (2) lit.a), art. 401- 403, art. 420, art. 433, art. 438-440 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare".De asemenea, "regimul semideschis se aplica initial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenta la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 3 ani, respectiv persoanelor condamnate pentru fapte comise fara violenta la pedeapsa inchisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depaseste 13 ani".Un alt amendament introdus prevede ca "regimul deschis se aplica initial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenta la pedeapsa inchisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fara violenta la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 3 ani".Proiectul de lege va intra la vot final in sedinta de miercuri a plenului Camerei Deputatilor, care este for decizional in acest caz.Senatul a adoptat, pe 29 octo ...citeste mai departe despre " Legea inchisorii la domiciliu a trecut de Comisia Juridica. Miercuri se da votul final in Camera Deputatilor " pe Ziare.com