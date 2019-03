Potrivit declaratiei de avere depuse luna trecuta, Lia Savonea arata ca a incasat:Indemnizatie: 315.661 de lei;Recalculari: 20.472 de lei;Indemnizatie detasare: 124.175, 26 lei;Indemnizatie delegare: 12.107,42 lei;Decont transport: 1.212,21 lei;Drepturi salariale restante: 1.514 de lei.Foto: Declaratia de avereOUG nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei stabileste mai multe drepturi pentru magistratii care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu: diurna, cheltuieli de cazare sau transport.Lia Savonea are domiciliul in Chiajna (Ilfov) si incaseaza diurna pentru ca vine la munca la Bucuresti.Citeste si: Diurna lunara de 10.000 de lei pentru un procuror de la Sectia pentru investigarea magistratilorCat incaseaza vicepresedinteleLia Savonea are unul dintre cele mai mari venituri din magistratura. De exemplu, vicepresedintele CSM, procurorul Nicolae-Andrei Solomon, a incasat in 2018 suma de 304.741 de lei, potrivit declaratiei de avere depusa in februarie 2019.Foto: Declaratia de avereUn alt caz, judecatorul Simona Marcu de la Inalta Curte, fost sef CSM, a incasat in 2018 suma de 406.303 lei si 2.004 euro indemnizatii delegare externa, potrivit declaratiei de avere depuse la sfarsitul lunii ianuarie 2019.Indemnizatie CSM: 327.151 de lei;Recalculari drepturi 2017-2018: 16.092 de lei;Formator INM: 13.397 de lei;Restante salariale: 45.881 de lei;Decontare cheltuieli transport: 884,47 lei;Indemnizatii delegare externa: 2.004 euro;Indemnizatii delegare interna: 2.898 de lei.Foto: Declaratia de avereFoto: Declaratia de avere ...citeste mai departe despre " Lia Savonea a incasat 100.000 de euro de la CSM in 2018 " pe Ziare.com