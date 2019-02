Cererea de chemare in judecata a fost formulata strict in cadrul legal prevazut de legea contenciosului administrativ, fara a se solicita suspendarea actului normativ contestat, se arata in documentul depus de SNC.Potrivit documentului mentionat, decizia SNC de renuntare la judecata vine dupa ce actiunea companiei a fost prezentata atat de mass-media, cat si de ministrul Apararii, Gabriel Les, drept principalul motiv pentru care MApN a suspendat procedura de achizitie a corvetelor."Pentru a veni in intampinarea dorintei Guvernului Romaniei de a finaliza cat mai repede procedura de achizitie si pentru a inlatura orice impediment privind actiunea formulata de societatea noastra, declaram expres prin prezenta cerere ca renuntam la judecata", se arata in documentul depus la Curtea de Apel Constanta. ...citeste mai departe despre " Licitatia corvetelor revine in atentie, dupa ce Santierul Naval Constanta renunta la judecata cu guvernul " pe Ziare.com