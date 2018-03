Sapte ore de audieri in procesul Dragnea - angajari fictive: Rasturnari de situatie, confruntare in premiera si o declaratie de final: M-am saturat eu de mine!

Intai au fost citati trei martori propusi de avocatul lui Liviu Dragnea. Daca primii doi au spus ca seful PSD nu a avut nicio interventie pentru favorizarea celor doua femei care ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, al treilea s-a balbait, s-a contrazis, si in cele din urma a admis ca una dintre ele, Anisia Stoica, i-a spus ca Dragnea i-ar fi zis sa o angajeze purtator de cuvant al PSD Teleorman. Dar el nu a angajat-o. De a doua secretara, insa, Adriana Botorogeanu, martorul a recunoscut ca o punea sa il ajute la partid, desi stia ca e angajata la DGASPC.Declaratiile acestui martor au facut-o pe Anisia Stoica sa dea declaratii in fata completului, desi initial anuntase ca nu o va face. Ea a spus ca nu a cerut nimanui sa fie angajata si a povestit cum a fost abordata de Dragnea.O alta mutare-surpriza la termenul de azi a avut-o Bombonica Prodana, fosta sotie a liderului PSD. Aceasta a anuntat instanta ca a achitat partea sa de prejudiciu in dosar, nu vrea sa dea declaratii si cere incetarea procesului sau in acest caz. Avocatul ei a explicat ca acest lucru nu inseamna insa ca clienta sa isi recunoaste vinovatia.Intre timp, in fata sediului Inaltei Curti sunt mai multi protestatari, dar si zeci de jandarmi, care au si legitimat cativa dintre cetateni. Cand Dragnea a ajuns la ICCJ, el a fost flancat de jandarmi si nu a dat nicio declaratie. In timp ce Dragnea a dat declaratii pentru prima oara in fata magistratilor, de afara strabat pana in sala scandarile protestatarilor: "Hotii!", "La puscarie!" sau "PSD, ciuma rosie!".Dupa ce Dragnea a terminat de vorbit, dupa mai bine de doua ore, judecatorii au considerat ca declaratiile sale se bat cap in cap cu cele ale fostei sefe a Protectiei Coplilului Teleorman, asa ca au facut o confruntare intre cei doi. La confruntare fosta sefa DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, a spus clar si raspicat: "Liviu Dragnea, direct si personal, mi-a cerut intr-o discutie sa le mentin pe functile respective in cadrul DGASPC Teleorman pe cele doua persoane pana cand le va rezolva problema".Aceasta a mai declarat ca l-a presat pe Dragnea de mai multe ori sa rezolve problema: "Ultimul raspuns pe care mi l-a dat a ...citeste mai departe despre " Sapte ore de audieri in procesul Dragnea - angajari fictive: Rasturnari de situatie, confruntare in premiera si o declaratie de final: M-am saturat eu de mine! " pe Ziare.com