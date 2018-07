Liiceanu, dupa revocarea lui Kovesi: E un joc impur la origini. Strangem din dinti si ne uitam nepunciosi la acest deznodamant

"Am sa va spun intai ca o hotarare a Curtii Constitutionale intr-un stat democrat nu poate fi nicicum ocolita, nepusa in opera. Deci din acest punct de vedere, presedintele nu avea nici o posibilitate de a nu tine cont de hotararea Curtii", a declarat Liiceanu la RFI Romania.El subliniaza ca "ceea ce este impur in toata aceasta poveste este ca hotararea CCR apartine unei structuri judecatoresti care este politizata"."Daca nu reusesti sa creezi un organism care trebuie sa stea deasupra tuturor institutiilor si autoritatilor statului si o tragi intr-o zona politica, atunci hotararile ei nu se vor bucura de neutralitatea pe care ar trebui sa o aiba. Numai ca aceasta poveste, felul in care sunt numiti judecatorii CCR este prevazut cu acest enorm neajuns deja din Constitutia din 1991", a adaugat el.Gabriel Liiceanu spune ca la origini se afla "un joc impur"."Noi putem sa ne enervam, sa reactionam pasional, dar rational, strangem din dinti, suferim, stim ca este un joc impur la origini si ne uitam neputinciosi la acest deznodamant", subliniaza scriitorul.Gabriel Liiceanu este de parere ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa continue sa joace un rol in societate."Ar fi de dorit, pentru ca nu avem multi oameni de calibrul asta in Romania in clipa de fata", a punctat filozoful.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, care a fost deja publicat in Monitorul Oficial, intrand astfel in vigoare. Laura Codruta Kovesi a anuntat ca pleaca din DNA, dar ramane procuror.Citeste si:Iohannis a demis-o pe Kovesi. Prin purtatorul de cuvant - UPDATEE oficial: Decretul de revocare a lui Kovesi de la sefia DNA a intrat in vigoareKovesi: Coruptia poate fi invinsa. Nu abandonati!Citeste mai multe despre: "Liiceanu, dupa revocarea lui Kovesi: Strangem din dinti si suferim, e un joc impur la origini" pe site-ul RFI Romania. ...citeste mai departe despre " Liiceanu, dupa revocarea lui Kovesi: E un joc impur la origini. Strangem din dinti si ne uitam nepunciosi la acest deznodamant " pe Ziare.com