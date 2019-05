Ca in fiecare an, autobuzele vor circula zilnic, la intervale de 20-25 de minute, pe traseul cuprins intre Piata Unirii si Piata Presei, anunta STB intr-un comunicat.Avand o capacitate de 77 de locuri fiecare, dintre care 50 pe platforma, autobuzele vor fi la dispozitia turistilor intre orele 10:00 - 21:00.Traseul este urmatorul: Piata Unirii, Piata Universitatii, Piata Romana, Piata Victoriei, Piata Charles de Gaulle, Arcul de Triumf, Muzeul Satului, Piata Presei cu revenire prin Piata Presei, Arcul de Triumf, Soseaua Kiseleff, Piata Victoriei, Calea Victoriei, Palatul CEC , Palatul Parlamentului.Cardul de calatorie poate fi procurat direct din autobuz, la pretul de 25 lei.Pentru copiii cu varste cuprinse intre 7 - 14 ani, pretul acestuia este 10 lei (pentru cei cu varsta de pana la 7 ani, transportul este gratuit).Cardul este valabil 24 de ore de la prima validare, oferind flexibilitate in alegerea programului, pasagerii avand posibilitatea sa intrerupa plimbarea cu autobuzul supraetajat pentru vizitarea obiectivelor de interes intalnite pe traseu si sa o continue, ulterior, cu altul, din oricare statie de pe traseu, explica STB.Turistii mai beneficiaza de un ghid audio in limbile romana, engleza, franceza si italiana, accesibil cu ajutorul echipamentelor existente in autobuz, precum si prin instalarea unei aplicatii pe smartphone-ul personal in urma scanarii unui cod QR afisat in autobuz.Copiii, dar si adultii vor fi intampinati la urcarea in autobuz atat de mascotele MiniMax, Cutulache si Pisicuta, cat si de doua dintre cele mai indragite personaje de la Opera Comica pentru Copii. Astfel, MiniMax, Cutulache, Pisicuta, dar si Papagheno si Papaghena din opera Flautul Fermecat, vor oferi celor prezenti multe momente surpriza. ...citeste mai departe despre " Linia turistica Bucharest City Tour va fi reluata duminica " pe Ziare.com