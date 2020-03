LIVE Costache isi da demisia de la Ministerul Sanatatii, dupa ce a anuntat ca va testa bucurestenii de COVID-19. Orban il regreta

Premierul Ludovic Orban a anuntat ca il va propune pentru aceasta functie pe secretarul de stat Nelu Tataru.Decizia poate avea legatura cu anuntul facut ieri de Victor Costache, cum ca toti bucurestenii vor fi testati pentru coronavirus.Nu se stie cum ar fi asa ceva posibil, avand in vedere ca acum tara noastra poate face doar 1.000 de teste pe zi.Romania ramane in izolare totala, cu armata care patruleaza pe strazi si interdictii de circulatie nemaintalnite dupa 1989.Bilantul de imbolnaviri din tara noastra a ajuns la 906 cazuri, din care 17 persoane au murit. Toate aceste decese au fost inregistrate in doar 4 zile.Situatia poate deveni dramatica pentru sistemul sanitar, avand in vedere ca mai mult de 100 de cadre medicale sunt infectate si alte sute se afla in izolare dupa ce au intrat in contact cu pacienti bolnavi si asteapta testarea. De la o ora la alta, aflam de alte spitale afectate.Iata in ce conditii mai putem iesi din casa. Modele de adeverinta si declaratieAmintim ca persoanele peste 65 de ani au voie sa iasa doar daca este absolut necesar si doar in intervalul 11:00-13:00. Sanctiunile ajung pana la 5.000 de lei amenda.Pe plan extern, China arunca pisica: A legat originea pandemiei de Italia, dupa ce un profesor din Milano a declarat ca medicii de acolo au vazut cazuri de pneumonie "foarte ciudate" inca din noiembrie.Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati:11:48 - Peste 5.600 de persoane nu au respectat miercuri masura privind restrictionarea circulatiei, prevazuta de ordonanta militara nr.3. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 7.404.297 de lei.11:34 - Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, la ora 14.00. Este a patra zi consecutiv in seful statului iese la declaratii. Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, discursul sefului statului.11:33 - Un jandarm din Bucuresti a fost confirmat cu coronavirus. Barbatul a anuntat imediat unitatea din care face parte, find demarata ancheta epidemiologica. Unitatea a fost dezinfectata, iar cei cu care a intrat in contact au fost izolati. Jandarmeria Bucuresti a anuntat ca jandarmul respectiv a contactat virusul in cadrul familial, prin contact cu o ruda.11:28 - Directorul executiv ...citeste mai departe despre " LIVE Costache isi da demisia de la Ministerul Sanatatii, dupa ce a anuntat ca va testa bucurestenii de COVID-19. Orban il regreta " pe Ziare.com