Augustin Lazar: Nu am colaborat nici cu Securitatea, nici cu vreun serviciu secret. Nu ar fi in interesul societatii sa imi retrag candidatura

Procurorul general a respins acuzatiile care i-au fost aduse de o parte a presei si a prezentat cadrul legal in vigoare acum 33 de ani.Augustin Lazar a subliniat inca o data ca nu a colaborat nici cu Securitatea si nici cu vreun alt serviciu secret si a apreciat ca evenimentele din perioada cand a facut parte din comisia de liberari conditionate de la Penitenciarul Aiud sunt prezentate sub forma de speculatii, cu scopul manipularii opiniei publice.Intrebat de jurnalisti, Augustin Lazar a anuntat ca nu se retrage din cursa pentru al doilea mandat de procuror general, afirmand ca nu ar fi in interesul societatii.Reamintim ca Augustin Lazar este unul dintre cei 4 candidati admisi la functia de procuror general si care vor sustine miercuri interviuri in fata comisiei conduse de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Ziare.com a transmis principalele declaratii ale procurorului general, Augustin Lazar, in format LIVE TEXT:- Doresc sa clarific cateva aspecte referitoare la primii ani ai carierei mele de procuror. Am aceasta datorie fata de opinia publica si fata de colegii mei procurori. Fac aceasta in respect pentru adevar.- Cateva institutii de presa mi-au atribuit fapte pe care nu le-am facut, mi-au atribuit etichete menite sa ma decredibilizeze ca procuror, ca roman.- Nu sunt ofiter, subofiter, agent sau colaborator al fostei Securitati sau al unui serviciu de informatii. Am facut armata si sunt rezervist al armatei romane, la arma geniu. Sunt plin de mandrie ca am fost genist la o unitate din Timisoara.- Exista verificari concretizate in adeverintele CNSAS. S-au facut verificari, nu am nicio emotie pentru orice verificare s-ar face in arhive. In februarie a venit ultima verificare.- In perioada '82-'89 am indeplinit functia de procuror stagiar, criminalist, fara a exercita nicio functie de conducere. Mapa mea profesionala e la CNSAS, poate fi vazuta, verificata. Revolutia m-a prins la 33 de ani ca procuror criminalist care se ocupa de infractiuni comise cu violenta.- Nu am instrumentat fapte vizand infractiunile comise contra regimului comunist. Ele erau instrumentate de justitia militara.- Activitatea mea la comisia pentru liberare a fost prezentata tendentios si deformat, asa cum am mai explicat.