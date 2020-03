LIVE Cele mai noi date despre coronavirus din Romania si din lume: Trump a suspendat zborurile din Europa spre SUA, cu o exceptie

In Romania, avem, pana acum, confirmate 47 de cazuri, dintre care 18 au fost confirmate miercuri. Doi pacienti dintre cei infectati cu acest coronavirus sunt in stare grava si se afla la terapie intensiva. Pana acum, 6 persoane au fost declarate vindecate, in Romania.Incepand de miercuri, s-au inchis scolile, gradinitele si universitatile timp de o saptamana si jumatate, pana pe 22 martie.De asemenea, tot incepand de miercuri, pana la finalul lunii, vor fi suspendate cursele de transport de persoane din si spre Italia, dupa ce de luni s-au anulat toate zborurile.Ziare.com transmite, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati:09:31 - Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, incepand cu data de 11 martie 2020, toate persoanele care se intorc sau intra in Beijing, indiferent de punctul de origine al deplasarii, sunt plasate in carantina, fie la domiciliu, fie intr-un centru special, fie in hotelurile care accepta aceasta, pentru 14 zile.Persoanele care se deplaseaza in scop de afaceri sau care nu detin un loc de domiciliu vor fi plasate in carantina timp de 14 zile, in hoteluri autorizate, special desemnate ca locuri de carantina, cu suportarea integrala a costurilor. Parasirea zonei de carantina la terminarea perioadei de 14 zile se efectueaza numai dupa primirea rezultatelor testului cu acid nucleic.09:27 - In sectorul 6, spalarea carosabilului se realizeaza cu solutii dezinfectante, a anuntat primarul Gabriel Mutu. Si primarul sectorului 3, Robert Negoita , a mentionat ca a impus un program intensiv de igienizare a domeniului public."Strazile si trotuarele din sectorul 3 se spala cu jet de apa si detergenti specifici. Actiunile de igienizare generala de primavara au inceput de peste 3 saptamani. Dar, data fiind evolutia situatiei in ceea ce priveste virusul COVID-19, am impus un program intensiv de igienizare a domeniului public, astfel incat toate spatiile exterioare sa fie cat mai sigure pentru noi, cetatenii. Desigur si noi trebuie sa fim responsabili si sa respectam indicatiile specialistilor pentru a preveni o eventuala imbolnavire", a scris Negoita pe Facebook , citat de Agerpres.09:18 - Grecia a anuntat primul deces provocat de infectia cu coronavirus, victima fiind un barbat in vars ...citeste mai departe despre " LIVE Cele mai noi date despre coronavirus din Romania si din lume: Trump a suspendat zborurile din Europa spre SUA, cu o exceptie " pe Ziare.com