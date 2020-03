LIVE Criza de coronavirus: Cei care vin din Franta, Germania si Spania intra in carantina sau izolare. Masuri pentru firme si institutiile de stat

Miercuri, au fost confirmate inca doua cazuri: o femeie din Bucuresti de 43 de ani si un barbat de 42 de ani din Iasi. Pana in prezent, 5 persoane au fost declarate vindecate.Incepand de astazi, se inchid scolile si gradinitele timp de o saptamana si jumatate, pana pe 22 martie.Astfel, aproximativ trei milioane de elevi urmeaza sa stea acasa, pentru a preveni raspandirea coronavirusului.De asemenea, tot incepand de azi, pana la finalul lunii, vor fi suspendate cursele de transport de persoane din si spre Italia, dupa ce de luni s-au anulat toate zborurile.Totodata, sunt asteptate noi masuri pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, astazi fiind convocata o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU).La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 se apropie de 120.000.Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati:12:10 - Intrebat daca Bucurestiul si Ilfovul ar putea fi inchise, Arafat a spus ca nu: "La acest moment nu se pune problema, daca va fi o transmitere intensa in comunitate se pot lua in calcul, dar sunt masuri extreme si acum nu se impun".12:02 - Referitor la estimarile mai multor lideri europeni care au spus ca ana la 70% din populatia Europei pot fi infectati, Arafat a subliniat ca astfel de cifre sunt calculate doar pe baza altor epidemii si pandemii care au afectat omenirea, dar ca la acest moment nu se poate sti cu exactitate."Acum avem capabilitati, in urmatorul an putem avea vaccin, si e posibil sa combatem situatia mai usor decat atunci. Majoritatea persoanelor sunt cu probleme minore sau nici nu vor simti ca au avut. 30-20% vor ajunge sa fie necesar internare sau o consultatie mai amanuntita, 8-10% pot ajunge la terapie intensiva si asta e partea cea mai grea.La acest moment nimeni nu poate sa va certifice care va fi scenariul. Mai e scenariul care spune ca va fi varf de Paste si va reveni in noiembrie, odata cu gripa sezoniera. Nu stim nici acesta daca e asa. Sunt ipoteze de lucru, nu sunt probate. Masurile de prevenire sunt singura metoda care sa intarzie raspandirea si sa ne cumpere timp pana vom avea vaccin. Nu exista acum un sc ...citeste mai departe despre " LIVE Criza de coronavirus: Cei care vin din Franta, Germania si Spania intra in carantina sau izolare. Masuri pentru firme si institutiile de stat " pe Ziare.com