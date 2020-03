Cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus: Scoli inchise, doua cazuri noi si pregatiri in terapie intensiva

Toate zborurile spre si din Italia au fost suspendate pana pe 23 martie.Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a decis, luni, inchiderea scolilor si gradinitelor timp de o saptamana, masura ce se va aplica incepand de miercuri.In Capitala, primaria a inchis toate teatrele.Ziare.com a transmis in format LIVETEXT cele mai proaspete informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati:22:42: Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza ca se intrerup, pe o perioada determinata, activitatile de pregatire profesionala continua, convocarile sau oricare alte demersuri ce presupun activitati de grup, in contextul noului coronavirus."In ceea ce priveste masurile dispuse pentru prevenirea expunerii angajatilor si, implicit, a unor terte persoane, la eventuale situatii de risc, precum si raportat la masurile care privesc asigurarea unui flux informational functional, va comunicam, suplimentar aspectelor evidentiate in comunicari anterioare, urmatoarele: fata de angajatii care revin in serviciu dupa efectuarea concediului de odihna/alte situatii de absenta justificata, se dispune masura completarii unei declaratii pe proprie raspundere, prin care acestia isi asuma responsabilitatea cu privire la zona tranzitata/de destinatie, precum si daca sunt contacti indirecti ai unei persoane aflate in situatia de mai sus. In eventualitatea in care se afla intr-una dintre situatiile de risc, se vor dispune masuri in consecinta", potrivit unui comunicat al ANP privind conduita adoptata de administratiile locurilor de detinere.22:11: Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca autoritatile vor transmite circulare catre institutiile publice si private pentru analizarea posibilitatii ca angajatii sa lucreze de acasa.21:16: Sistemul medical romanesc are o capacitate de 2.000 de paturi pentru bolnavii de coronavirus care vor avea nevoie de trerapie intensiva, a spus, luni seara, ministrul roman al Sanatatii.20:58 - Ministrul Transporturilor a sustinut ca la Metrorex se circula cu toate trenurile si ca timpii de asteptari sunt redusi la minimul posibil. Acesta a precizat ca au suplimentat numarul conducatorilor. "Astazi circulam cu toata flota. 63 de trenuri din 63", a spus Lucian Bode.20:49 - "Referitor la aft ...citeste mai departe despre " Cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus: Scoli inchise, doua cazuri noi si pregatiri in terapie intensiva " pe Ziare.com