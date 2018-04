Iohannis a vorbit de pacaleala salariilor si cum inflatia anuleaza majorarile. Dancila si Vasilescu spun ca au bani si merg inainte

Seful statului a declarat, la inceputul intalnirii, ca vrea sa afle cum s-a ajuns la proteste din partea multor categorii de salariati, printre care amintim medicii si colegii din sistemul public de sanatate, politistii sau angajatii din penitenciare. Legea Salarizarii promitea cresteri substantiale de venit, care au fost apoi amputate de trecerea contributiilor in sarcina angajatului sau plafonarea sporurilor.Discutiile au durat aproximativ o ora, insa niciuna dintre parti nu a facut declaratii de presa. La o ora distanta, Administratia Prezidentiala a transmis un comunicat in care se arata ca Iohannis s-a aratat ingrijorat de situatia bugetului si de haosul creat cu pacaleala salariilor, iar Olguta Vasilescu si Viorica Dancila l-au informat ca nu renunta la Legea Salarizarii si au bani pentru majorarile actuale.Ziare.com va prezinta, in format LIVE TEXT, cele mai importante declaratii si momente privind intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu:14:00 - La o ora de la finalizarea intalnirii, un comunicat al Administratiei Prezidentiale anunta ce s-a discutat. Astfel, Iohannis le-a atras atentia lui Dancila si Vasilescu asupra faptului ca Legea Salarizarii "se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii" si ca toate modificarile ulterioare adoptate de Guvern au dus si la scaderi in cazul veniturilor anumitor categorii si a anulat inclusiv caracterul unitar al intentiei legislative.Seful statului a observat si ca, "desi au fost promise majorari de 25% ale salariilor incepand cu 1 ianuarie 2018, aceste cresteri au fost de fapt anulate prin artificiul fiscal al mutarii contributiilor sociale in sarcina angajatilor. (...) Prin exceptiile intervenite de la regulile aplicarii etapizate, in contradictie cu principiul sustenabilitatii enuntat de Legea 153, cadrul salarial actual se indeparteaza de exigentele remunerarii muncii prestate si ajunge sa valorifice mai degraba apartenenta personalului la o institutie sau alta"."Presedintele Romaniei a atras atentia ca situatia salariala este in continua modificare, fiind departe de a satisface principiile si criteriile de stabilitate asumate initial, precum si promisiunile electorale ale co ...citeste mai departe despre " Iohannis a vorbit de pacaleala salariilor si cum inflatia anuleaza majorarile. Dancila si Vasilescu spun ca au bani si merg inainte " pe Ziare.com