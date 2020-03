Iohannis a decretat starea de urgenta: Se pot plafona preturile la alimente, medicamente si utilitati

Seful statului a subliniat faptul ca unele masuri vor fi instituite gradual, pe masura evolutiei epidemiei cu Covid-19. Decretul se refera la domenii precum sanatate, economie si ordine publica, dar nu numai.Astfel, scolile raman inchise cel putin 30 de zile, cat dureaza starea de urgenta, vor fi adoptate o serie de masuri economice pentru sustinerea angajatorilor si angajatilor, se vor plafona unele preturi, iar in justitie vor continua numai cazurile de maxima urgenta.O atentie sporita este acordata achizitiei de echipamente si medicamente pentru lupta cu coronavirusul.Deocamdata nu se inchid frontierele sau Capitala, acest masuri putand fi insa luate in functie de evolutia epidemiei.Presedintele Iohannis a facut inca o data apel la cetateni, rugandu-i sa respecte masurile impuse de autoritati in aceste conditii exceptionale.Citeste aici textul integral al declaratiei de presa sustinute de presedintele Klaus Iohannis.Afla mai multe despre: Ce este starea de urgenta, cine o impune si cat dureaza.Ziare.com a transmis principalele declaratii ale presedintelui in format LIVE text:- Incepand de astazi se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru 30 de zile. Pandemia nu poate fi stopata decat prin masuri exceptionale.- Masurile vizeaza sanatatea publica, economia, dar si ingradirea unor drepturi si libertati fundamentale.- Este singura cale prin care salvam vietile celor dragi noua, de langa noi.- E important sa fim corect informati, de aceea vreau sa le spun romanilor ce contine decretul pe care l-am semnat azi.- Scolile vor fi inchise, activitatea din invatamantul preuniversitar si universitar se suspenda. Salut efortul cadrelor didactice care ofera lectii online.- Foarte important este sa limitam povara financiara asupra cetatenilor. Pe perioada starii de urgenta, daca va fi nevoie, se pot plafona preturile la medicamente, alimente de stricta necesitate, energie, gaze, apa, carburanti.- Serviciile medicale pentru coronavirus si a complicatiilor se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si se suporta din buget.- Angajatorii vor fi sprijiniti, angajatii vor beneficia de protectie sociala.- Prevederile legii privind parintii care stau cu copiii nu se a ...citeste mai departe despre " Iohannis a decretat starea de urgenta: Se pot plafona preturile la alimente, medicamente si utilitati " pe Ziare.com