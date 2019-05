LIVE Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni cu executare

Decizia a fost data de un complet format din 5 judecatori: Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Encean.Citeste detalii din motivarea Inaltei Curti: Dragnea a adoptat o conduita nelegala, antisociala si imorala, in dezacord cu rangul demnitatii publice detinuteRamaneti pe Ziare.com pentru a urmari, in format LIVE TEXT, sentinta in procesul lui Liviu Dragnea:13:40 - Se citesc sentinteleLiviu Dragnea - este condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executareBombonica Prodana - achitata pentru abuz in serviciuMarineci Ionel - 3 ani cu suspendareMilos Rodica - 3 ani cu suspendareBotorogeanu Adriana, secretara PSD - 2 ani de inchisoare cu suspendareGheorghe Nicusor - achitare pentru abuz in serviciu, 3 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectualBalaban Constantin - achitare pentru abuz in serviciu, 1 an de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectualMarica Valentina - achitare abuz in serviciuOlguta Sefu - achitare pentru abuz in serviciu, 1 an inchisoare pt fals intelectual cu suspendare13:30 - Presa a fost chemata in sala de judecata. Urmeaza ca magistratii sa citeasca sentinta in dosarul lui Liviu Dragnea.11:40 - Au inceput deliberarile in procesul lui Liviu Dragnea. Sedinta de judecata in care a intrat magistratul Alexandra Rus s-a terminat, iar aceasta s-a retras pentru deliberari. Curtea instantei supreme s-a umplut de jurnalisti care transmit informatii de la proces.Foto: Ziare.com10:05 - Doi dintre magistratii care urmeaza sa dea decizia in cazul Liviu Dragnea, Alexandra Rus si Lucia Tog, intra dimineata in componenta unor completuri de 5 judecatori, astfel ca o posibila decizie ar putea fi data dupa-masa.Acuzatiile DNADragnea a fost acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii Directiei de Protectie a Copilului Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (51 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (46 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract d ...citeste mai departe despre " LIVE Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni cu executare " pe Ziare.com