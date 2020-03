Restrictiile de circulatie devin obligatorii si ziua. Persoanele peste 65 de ani nu au deloc voie afara din casa. Iohannis scoate Armata pe strazi

Astfel, romanii pot sa iasa din casa ziua doar daca merg la serviciu sau la cumparaturi."Pot sa va spun ca am convenit ca este nevoie de masuri suplimentare pentru a incentini raspandirea infectiei. Se vor introduce noi restrictii de circulatie. Ceea ce a fost pana acum o recomandare va deveni o obligatie. Oamenii pot merge doar la serviciu si la cumparaturile necesare", a spus Iohannis.Mai mult, persoanele cu varsta de peste 65 de ani nu vor avea voie sa iasa deloc din casa."Persoanele cele mai vulnerabile sunt cele peste 65 de ani. Avem nevoie de masuri speciale, pentru a le proteja se vor introduce restrictii speciale, vor trebui sa stea practic tot timpul acasa", a subliniat presedintele.Dupa ce au aflat ca nu au COVID-19, premierul Ludovic Orban si ministrii de Interne (Marcel Vela), Apararii (Nicolae Ciuca) si al Sanatatii (Victor Costache) au mers la Cotroceni la ora 12:00, la o sedinta cu seful statului.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratia presedintelui Klaus Iohannis- Tocmai am incheiat o sedinta de lucru, au participat premierul, ministrii de Interne, al Sanatatii si Apararii.- Am evaluat situatia care devine din ce in ce mai complexa. Am discutat masurile suplimentare care trebuie luate.- Pot sa va spun ca am convenit ca este nevoie de masuri suplimentare pentru a incentini raspandirea infectiei. Se vor introduce noi restrictii de circulatie. Ceea ce a fost pana acum o recomandare va deveni o obligatie. Oamenii pot merge la serviciu, la cumparaturile necesare. Insa, aceste restrictii devin obligatii.- Am convenit ca in aceasta perioada sa pregatim pentru cei in carantina masuri de supraveghere electronica.- Vom folosi si armata, va pune la dispozitie personal care va suplimenta jandarmeria si politia.- Persoanele cele mai vulnerabile sunt cele peste 65 de ani. Avem nevoie de masuri speciale, pentru a le proteja se vor introduce restrictii speciale, vor trebui sa stea practic tot timpul acasa.- Am discutat si alte masuri care vor fi luate. Aceste restrictii vor fi prelucrate intr-o ordonanta militara, va fi finalizata azi, restrictiile vor intra in vigoare incepand de maine.********************De la ora 14:00, Iohannis urmeaza sa participe la o videoconferinta cu managerii spitalelor din tara, pentru a discuta despre maniera in care se po ...citeste mai departe despre " Restrictiile de circulatie devin obligatorii si ziua. Persoanele peste 65 de ani nu au deloc voie afara din casa. Iohannis scoate Armata pe strazi " pe Ziare.com