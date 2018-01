Mega-protestul "Revolutia generatiei noastre!": Romanii vin la Bucuresti din toate colturile tarii, dar si din diaspora

Legile Justitiei, modificarile din domeniul fiscal, precum si "situatia generala grava din toate celelalte domenii (sanatate, educatie, economie, infrastructura, cultura, ecologie) " sunt motivele care i-au facut pe oameni sa iasa in strada, se arata pe pagina de Facebook "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre".Sambata dimineata, 20 de mii de persoane anuntasera ca vor participa la evenimentul din Bucuresti, iar alte 52 de mii erau interesate.Iata aici lista tuturor oraselor si tarilor unde au loc proteste, dar si a evenimentelorCiteste si cum se anunta vremea sambata in Bucuresti si in toata tara - si detalii despre vremea in CapitalaZiare.com va tine la curent, pe parcursul zilei, cu desfasurarea protestelor de astazi, cele mai mari de dupa manifestatiile determinate de OUG 13. Urmariti evenimentele, in format LIVE:15:52 - Tudor Chirila a postat o imagine si un mesaj, pe contul sau de Facebook: "Asta e o poza din 12 februarie, anul trecut. Asa, motivationala:) Ma bucur ca s-a oprit ploaia ca e mai placut sa fii in strada pe ninsoare:) Sa va imbracati gros:) #20ianuarie #piatauniversitatii"15:50 - Pe contul de Facebook al Jandarmieriei Romane sunt publicate sfaturi pentru manifestanti - cum sa fie in siguranta la proteste, in sase pasi: "Ne facem doar datoria, iar prioritatea noastra este siguranta voastra!".15:30 - In Gara de Nord au avut loc contre intre jandarmi si cativa protestatari, care ar fi suporteri veniti din provincie, relateaza Digi 24.15:18 - Grigore Cartianu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca jandarmi din mai multe judete au fost mobilizati si vor sosi in Capitala, in cursul serii."Mobilizare totala in Ministerul de Interne! Dragnea a dat ordine precum Ceausescu in '89. Carmencita e pe post de Ceauseasca. De azi-dimineata, de la ora 6.00, tot Ministerul de Interne se afla in stare de alerta.Sefii Jandarmeriei (numiti de Dragnea) au dat ordin ca toti jandarmii sa fie tintuiti astazi in unitati. Nu se dau permisii, toate efectivele sunt gata de interventie.Citeste mai departe despre " LIVE Mega-protestul "Revolutia generatiei noastre!": Romanii vin la Bucuresti din toate colturile tarii, dar si din diaspora (Foto & Video) " pe Ziare.com