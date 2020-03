Masurile economice si penale adoptate de Guvernul Orban in sedinta maraton de azi-noapte

Astfel, premierul a anuntat ca se suplimenteaza bugetele Ministerului Sanatatii si Ministerului de Interne, in vederea sustinerii si aplicarii masurilor de carantina. Guvernul va garanta, in anumite conditii, pentru creditele IMM-urilor, iar la rectificarea bugetara va fi crescut bugetul pentru decontarea concediilor medicale.In plus, Guvernul va asigura plata somajului tehnic din bugetul de stat, prin ANOFM, cu anumite conditii clar precizate.De asemenea, a fost modificat prin ordonanta de urgenta Codul Penal, inasprindu-se pedepsele pentru mai multe fapte, precum fals in declaratii, nerespectarea carantinei sau omisiunea de a da date corecte autoritatilor care efectueaza anchetele epidemiologice.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, cele mai importante declaratii ale premierului Ludovic Orban:- Am incheiat sedinta de guvern la 3 dimineata, de aceea nu am organizat un breafing.- Am adoptat o HG prin care am suplimentat bugetul MS cu 42 de milioane pentru sustinerea centrelor de carantina, prin DSP-uri, am reglementat norme metodologice privind decontarea cheltuielilor.- Am suplimentat bugetul MAI cu 100 de milioane, pentru a putea asigura achizitiile necesare pentru Politie, Politia de Frontiera, DSU su Jandarmerie.- Am asigurat capital pentru Unifarm, pentru a fi mai eficienta.- Am luat niste masuri pe care le consideram absolut necesare in situatia in care ne gasim, pentru a sustine angajatii si angajatorii care sunt afecatati de epidemie.Printre ele sunt:- Prin OUG majoram plafonul de garantare pentru IMM-uri, in prima faza cu 5 mld, suntem pregatiti sa il majoram cu inca 5 mld. Garantam credite pentru investitii si capital de lucru Dobanda este subventionata 100%, garantia functioneaza pt 90% din credite in cazul celor de pana intr-un milion (...).- Asiguram rambursarea TVA pana in limita de 9 mld pentru a asigura fluxuri de capital.- La rectificarea bugetara vom asigura cresterea bugetului alocat pentru decontarea concediilor medicale.- O alta masura foarte importanta este aceea de a asigura plata somajului tehnic a angajatilor din bugetul MMuncii, prin ANOFM, prin bugetul de somaj. Foarte multe companii s ...citeste mai departe despre " Masurile economice si penale adoptate de Guvernul Orban in sedinta maraton de azi-noapte " pe Ziare.com