LIVE Prima zi in care nu mai avem voie sa iesim din casa. Bilantul mortilor ajunge la 13

Iata in ce conditii mai putem iesi din casa incepand de azi. Modele de adeverinta si declaratieTotodata, peste 100 de medici si asistente din tot mai multe spitale au fost diagnosticati Cu COVID-19. Personalul medical atrage atentia ca nu are echipamentele necesare pentru a se proteja si unii au depus chiar plangeri penale impotriva celor care trebuie sa le asigure.In lume, situatia se agraveaza galopant. Mai mult de 400.000 de cazuri au fost oficial confirmate, din care peste 18.000 de decese, in 175 de tari si teritorii. Doua state europene raporteaza cifre cumplite: 743 de persoane in Italia si 514 in Spania au murit in 24 de ore.Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati:10:00 - Inca un roman a murit, astfel ca bilantul total ajunge la 13 decese. Este vorba despre o femeie din judetul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de aseara la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara, de la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, sectia ATI, unde se afla din 21 martie. Pacienta nu avea istoric de calatorie si nici nu a fost identificat un contact pozitiv.09:42 - Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat, miercuri, lista cu "zonele rosii" afectate de infectiile cu noul coronavirus. Tarile incluse in aceasta categorie sunt Italia, Franta, Germania, Spania si Iran, potrivit unui anunt postat pe site-ul oficial al INSP. Lista cu "zonele rosii" a intrat in vigoare miercuri, la ora 00:00.Iata lista cu tarile din care, daca vii, intri direct in carantina09:37 - Avocatii fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, incarcerat in prezent intr-o inchisoare din Marea Britanie, intentioneaza sa ceara miercuri unui tribunal din Londra eliberarea acestuia pe cautiune, argumentand ca el risca sa contracteze COVID-19 in inchisoare.09:36 - Papa Francisc a chemat crestinii din lumea intreaga la o rugaciune comuna, miercuri, la pranz (13:00, ora Romaniei). Suveranul pontif indeamna toti credinciosii sa rosteasca rugaciunea Tatal Nostru.