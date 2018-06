LIVE Protest cu mii de oameni in ziua motiunii, la Parlament: Anticipate! Iesiti afara, tradatori de tara! (Galerie foto & Video)

La o ora jumatate de la startul protestului, la iesirea din Parcul Izvor catre Parlament se stransesera aproximativ 3.000 de oameni.Sunt proteste si in tara. La Cluj, cativa tineri au facut o demonstratie de cum poate fi blocata tara. Timp de cateva minute, ei au traversat continuu pe o trecere de pietoni: "Este doar un avertisment. Daca lucrurile continua, vom bloca orasele".Si romanii din diaspora se organizeaza pentru diseara sa iasa in strada, la fel si cei din marile orase din tara.Va invitam sa urmariti alaturi de noi, in format LIVE TEXT, desfasurarea protestelor din ziua motiunii de cenzura:Vezi aici LIVE si cum se desfasoara dezbaterea din Parlament si care va fi rezultatul votului la motiunea de cenzura13:45 - Cei de la USR impart peleire oamenilor. Protestatarii se amuza si scandeaza "fara ploaie! Fara ploaie!".13:42 - Au ajuns in fata Parlamentului si cei cu pancartele ce o infatiseaza pe Viorica Dancila in marime naturala. Ei trec printre oameni si striga "He, he" sau "Make a photo", iar multimea le raspunde "Demisia!".13:33 - Sunt peste 3.000 de oameni in fata Parlamentului, cu jumatate de ora inainte sa inceapa dezbaterea motiunii de cenzura. Oamenii vor sa avanseze in strada. Initial jandarmii nu i-au lasat, insa apoi au mutat gardurile, blocand prima banda de circulatie.13:26 - "Iesiti afara, tradatori de tara", striga oamenii catre Parlament si huiduie.13:21 - Pe pancarta unui copil scrie: "In septembrie voi pleca din tara mea cu mama si tata. Dragnea, este vina ta!".13:17 - Aproximativ 3.000 de oameni striga "Anticipate", "Demisia" si "Analfabeta".13:15 - Liderul USR Dan Barna se plimba printre protestatari, vorbeste cu ei si le imparte banderole pe care scrie "fara penali".13:14 - La protest sunt oameni de toate varstele. Un domn a declarat corespondentului Ziare.com ca lui i-ar fi rusine sa fie in Parlament, in locul celor de la PSD si ALDE.13:13 - Oamenii scandeaza "Romania, trezeste-te" si "Sa va fie frica, tara se ridica!".13:11 - Organizatorii le cer oamenilor sa fie atenti in cazul in care in multime apar persoane care instiga la violente: "Noi protestam pasnic, daca observati langa voi persoane violente sa va lasati pe vin ...citeste mai departe despre " LIVE Protest cu mii de oameni in ziua motiunii, la Parlament: Anticipate! Iesiti afara, tradatori de tara! (Galerie foto & Video) " pe Ziare.com