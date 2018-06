Peste 10.000 de romani au scandat in Bucuresti impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea. Proteste masive si in alte orase din tara si din strainatate (Foto&Video)

Varful a fost atins la ora 21.00, cand peste 10.000 de manifestanti se aflau in Piata Victoriei din Bucuresti.Numarul celor iesiti in strada a ajuns la cateva mii si in celelalte orase ale tarii.Si in diaspora, romanii au iesit sa protesteze. "Jos Guvernul Dancila! Jos Dragnea! Fara OUG!", au transmis cei din Zurich, in timp ce la Paris s-a scandat "PSD, ciuma rosie" si "Dragnea, nu uita/ Romania nu-i a ta"."N-avem tricouri albe si nici autocare. Avem bun-simt si cerem: Cu executare", a transmis un protestatar de la Oradea, referindu-se la faptul ca Liviu Dragnea a fost condamnat joi 21 iunie, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la Directia de protectie a copilului Teleorman, dar si la mitingul PSD organizat recent.Si cei din Cluj-Napoca, Sibiu, Timisoara si Iasi s-au mobilizat si au iesit cu miile in strada, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea.Ziare.com v-a transmis in format LIVE TEXT desfasurarea protestelor:22:35 - Protestul din Piata Victoriei din Bucuresti s-a incheiat.22:12 - La boxele din fata Guvernului se difuzeaza melodia "Basarabia frumoasa".22:07 - In fata Guvernului se canta Hora Unirii.22:05 - "Romania, trezeste-te" si "Demisia" - se scandeaza in Piata Victoriei, dupa intonarea imnului.22:03 - Si de la Zurich romanii au transmis "Jos Guvernul Dancila! Jos Dragnea! Fara OUG!".22:00 - In Piata Victoriei din Bucuresti se intoneaza, din nou, imnul si se aprind, din nou, luminitele.21:59 - Si in Fribourg, in Elvetia, cativa romani au protestat.21:58 - Usor, usor oamenii din Piata Victoriei incep sa plece spre case.21:57 - Un barbat a venit in Piata Victoriei purtand o masca de sobolan.21:53 - In Piata Victoriei din Bucuresti, in boxe, se difuzeaza melodia "We Will Rock You".21:49 - "Nu vrem ordonanta", se striga in Piata Victoriei.21:45 - Iata care a fost atmosfera de la Cluj-Napoca.21:43 - "PSD, ciuma rosie!", s-a scandat si la Iasi.21:41 - "N-avem tricouri albe si nici autocare. Avem bun-simt si cerem: Cu execu ...citeste mai departe despre " Peste 10.000 de romani au scandat in Bucuresti impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea. Proteste masive si in alte orase din tara si din strainatate (Foto&Video) " pe Ziare.com