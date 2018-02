LIVE Romanii au iesit in strada pe viscol si ger: Rezista Codruta! Respect DNA! Tudorel, demisia!

Piata Victoriei, locul unde in urma cu un an sute de mii de oameni aparau justitia, ramane si acum punctul fierbinte al protestelor, in ciuda deja clasicelor conditii meteo de manifestatii: ninsoare, viscol si ger. La nici o ora de la anuntul lui Toader, sute de oameni strigau deja in fata Guvernului "Hotii, hotii!", "DNA, sa vina sa va ia!" sau "Codruta, suntem de partea ta!". Oamenii s-au mobilizat in multe orase din tara, dar si peste hotare. In total, cateva mii de oameni au iesit in strada pentru a-si arata revolta fata de decizia anuntata de Toader si modul in care acesta a luat-o.Raportul intocmit de Toader va fi postat pe site-ul Ministerului Justitiei si apoi trimis la sectia de procurori a CSM, pentru avizare, precum si presedintelui Romaniei, care va decide daca o revoca sau nu pe sefa DNA, potrivit Constitutiei.Iata aici cum a decurs declaratia de presa sustinuta de Toader. Vezi si reactia presedintelui Klaus Iohannis.Ziare.com va prezinta in format LIVE TEXT ce se intampla la Ministerul Justitiei in asteptarea deciziei lui Toader:22:22 - Sute de oameni sunt inca in fata Guvernului. In acelasi timp, pe retelele de socializare oamenii se mobilizeaza pentru un nou protest, duminica, 25 februarie."Nu renuntam, nu acceptam un abuz facut o gasca de infractori. Duminica ne vedem la ora 18:00 in fata la Guvern pentru a cere demisia ministrului inJustitiei", se arata pe pagina evenimentului "Tudorele, pleaca tu cu hotii tai!".22:00 - La Sibiu protestatarii au plecat in mars prin oras scandand, printre altele, "Tudorele fa ceva, demisia!".21:46 - "Tudorele, esti o rusine, demisia!", se poate citi pe una dintre pancartele din Piata Victoriei.21:40 - Politia calare a fost mobilizata si de aceasta data. Imagine facuta de corespondentul Ziare.com pe Bulevardul Aviatorilor.21:26 - Pancarte cu mesaje de sustinere pentru sefa DNA in fata Guvernului: "Evaluarea noastra, Laura Codruta Kovesi - 10 exceptional", "Rezista Codruta, la puscarie cu penalii, respect DNA!" sau "Iubita mea e DNA" sunt cateva dintre mesajele protestatarilor pentru Kovesi.21:22 - "Kovesi nu e doar sefa DNA, e un simbol al luptei noastre anticoruptie", spune unul dintre protestatari, intervievat de Digi24.21:11 - Protestatarii au venit cu steagurile Romaniei si Uniunii Europene in fat ...citeste mai departe despre " LIVE Romanii au iesit in strada pe viscol si ger: Rezista Codruta! Respect DNA! Tudorel, demisia! " pe Ziare.com