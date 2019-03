LIVE Stefan Mandachi inaugureaza primul metru de autostrada din Moldova

Zeci de mii de romani, din tara si din diaspora, zeci de firme, mai mici sau mai mari, banci, agentii imobiliare sau ambasade, profesori si elevi, medici, politisti sau transportatori, spun la unison ca isi doresc autostrazi in Romania, asumandu-si in diverse forme sloganul "si eu", viralizat pe Internet in ultimele saptamani, si anuntand ca isi opresc activitatea astazi, 15 martie, incepand de la ora 15:00, pentru 15 minute.Metrul simbolic de autostrada care se inaugureaza azi a fost construit de omul de afaceri cu bani proprii, in localitatea Cumparatura din judetul Suceava, evenimentul fiind transmis LIVE.Ziare.com va prezinta principalele momente si declaratii de la inaugurare, pana la ora 15, relatarea urmand sa fie reluata pe site de la ora 15:15:15:30 - Stefan Mandachi primeste o diploma de excelenta pentru "cel mai bun roman si pentru promovarea imaginii Bucovinei si Moldovei", de la o asociatie culturala.15:30 - Ia cuvantul primarul din localitatea Bosanci, in satul Cumparatura fiind construit metrul de autostrada. El anunta ca Stefan Mandachi va fi facut cetatean de onoare.Primarul spune ca asteapta ca ceea ce s-a facut azi simbolic sa se faca in toata tara. "Eu as putea sa completez pana la 100 de metri acest metru de autostrada. Daca s-ar alatura si alti antreprenori, am putea sa facem kilometri, daca autoritatile nu fac", a spus primarul.15:18 - Stefan Mandachi face declaratii:- Ma inclin cu recunostinta pentru ce faceti.- Sa strigam cu totii:- Eu vreau autostrada aici, la Suceava, in Bucovina!- Si eu!- Transilvania vrea autostrada!- Si eu!- Moldova vrea autostrada!- si Eu!- Bucurestiul vrea autostrada!- Si eu!- Eu simt ca suntem uniti!- Si eu!- Le multumesc din tot sufletul celor care sunt aici. Taranilor mei, politistilor, contabililor.- Eu n-am trait niciodata un asemenea moment.- Avem o sansa unica sa restartam Romania acum!- Multumesc si dl primar care ne-a ajutat.- Va multumesc tuturor celor prezenti.- Ce urmeaza sa facem? Eu nu ma voi lecui, nu ma voi astampara, nu ma voi linisti pana cand nu voi avea autostrada aici, la Suceava, in Bucovina."SI EU!" i se raspunde.- Nu voi face politica. Le multumesc autoritatilor care au luat act.- Ma voi raporta la ...citeste mai departe despre " LIVE Stefan Mandachi inaugureaza primul metru de autostrada din Moldova " pe Ziare.com